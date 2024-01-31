فيلم Anyone But You يحقق 126 مليون دولار منذ ديسمبر 2023

MENAFN - Youm7) وصلت إيرادات فيلم الدراما والرومانسية Anyone But You ، إلى 126 مليو801 ألف دولار عالميا، منذ طرحه يوم 22 ديسمبر من العام الماضى 2023، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعة و43 دقيقة.

وانقسمت إيرادات فيلم Anyone But You بين 71 مليونا و401 ألف في شباك التذاكر الأمريكي، و 55 مليونا 400 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

ويدور فيلم Anyone But You في أعقاب اللقاء الأول، تكتشف بيا وبن أن شغفهما الأولي قد تضاءل لسبب غير مفهوم وتحول إلى سوء فهم فاتر، ومع ذلك، يتدخل القدر، ويجتمعان معًا مرة أخرى في حفل زفاف أسترالي حالم، ويختاران تمثيلية الثنائي، لكن الشرر يشتعل من جديد وسط المناظر الطبيعية المشمسة، مما يجبرهم على مواجهة مشاعرهم الحقيقية واغتنام فرصة ثانية في الحب.

فيلم Anyone But You من بطولة سيدني سويني، جلين بأول، ميا أرتميس، نات بوكانان، جوش بونيلو، جاتا، الكسندرا شيب، هادلي روبنسون، ديرموت مولروني، راشيل جريفيث، ديبورا فاي لي.



