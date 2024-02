فيلم Anyone But You يحقق 126 مليون دولار منذ ديسمبر 2023

MENAFN - Youm7) وصلت إيرادات فيلم الدراما والرومانسية Anyone But You ، إلى 126 مليو801 ألف دولار عالميا، منذ طرحه يوم 22 ديسمبر من العام الماضى 2023، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعة و43 دقيقة.

وانقسمت إيرادات فيلم Anyone But You بين 71 مليونا و401 ألف في شباك التذاكر الأمريكي، و 55 مليونا 400 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

ويدور فيلم Anyone But You في أعقاب اللقاء الأول، تكتشف بيا وبن أن شغفهما الأولي قد تضاءل لسبب غير مفهوم وتحول إلى سوء فهم فاتر، ومع ذلك، يتدخل القدر، ويجتمعان معًا مرة أخرى في حفل زفاف أسترالي حالم، ويختاران تمثيلية الثنائي، لكن الشرر يشتعل من جديد وسط المناظر الطبيعية المشمسة، مما يجبرهم على مواجهة مشاعرهم الحقيقية واغتنام فرصة ثانية في الحب.

فيلم Anyone But You من بطولة سيدني سويني، جلين بأول، ميا أرتميس، نات بوكانان، جوش بونيلو، جاتا، الكسندرا شيب، هادلي روبنسون، ديرموت مولروني، راشيل جريفيث، ديبورا فاي لي.