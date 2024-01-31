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مسرح الساقية للعرائس يقدم اليوم حفلين لأم كلثوم

1/31/2024 11:33:32 PM
(MENAFN- Youm7) يقدم مسرح الساقية للعرائس حفلين غنائيين لكوكب الشرق أم كلثوم، اليوم الخميس، حيث ستقدم أغنية "ألف ليلة وليلة و"أنت عمري"، في حفلتين متتاليتين تبدأ الأولي في تمام الساعة السادسة مساء، والثانية في تمام الساعة الثامنة مساء، بمصاحبة فرقة العرائس.








حفل ام كلثوم فى الساقية






يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.



تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس.












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