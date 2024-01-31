اعرف ميزانيات مسلسلات مارفل بالأرقام.. من 40 لأكثر من 200 مليون دولار

MENAFN - Youm7) كشفت شركةمارفلعن ميزانية أهم مسلسلاتها التي طرحت على مدار الأعوام السابقة، والتي تراوحت ما بين 40 إلى أكثر من 200 مليون دولار.

ميزانيات مسلسلات مارفل:

مسلسل Echo وصلت ميزانيته إلى 40 مليون دولار

الموسم الثانى من مسلسل Loki

وصلت ميزانيته إلى 141 مليون دولار

مسلسل Moon Knight وصلت ميزانيته إلى 147.9 مليون دولار



الموسم الأول من مسلسل Loki

وصلت ميزانيته إلى 150 مليون دولار

مسلسل Falcon and the Winter Solider وصلت ميزانيته إلى 150 مليون دولار

مسلسل Hawkeye وصلت ميزانيته إلى 150 مليون دولار

مسلسل Ms. Marvel وصلت ميزانيته إلى 150 مليون دولار

مسلسل Secret Invasion وصلت ميزانيته إلى 212 مليون دولار

مسلسل She-Hulk وصلت ميزانيته إلى 225 مليون دولار

مسلسل WandaVision وصلت ميزانيته إلى 225 مليون دولار

كما يأمل صناع عالم مارفل – Marvel في الاستمرار على وتيرة ونهج طرح أعمالهم وتصدرهم للشاشات بشكل مستمر، فبعد أن حقق مسلسل Echo نجاح كبير بعد عرض اولي حلقاته، تسعي الشركة الى إعادة الاهتمام باعمالها الضخمة وتطوير بعضها للزحام في السباق والاستحواذ على رقعة اكبر من المشاهدين في جميع انحاء العالم.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة The Hollywood Reporter، فإن القائمين على استوديوهات مارفل، قرر إعادة انتاج مسلسلهم المفضل والمصنف ضمن افضل أعمالهم Daredevil: Born Again من جديد بعد توقف لفترة طويلة بسبب اضطرابات العاملين في قطاع السينما والتصوير التي استمرت لعدة اشهر كان الهدف منها تحسين أوضاع صناع المهنة في هوليوود.

ومن المقرر عودة فيليب سيلفيرا، الذي عمل كمنسق الحيل والقتال في نسخة نتفليكس من Daredevil التي تم عرضها في منتصف عام 2010، إلى العمل من جديد ليكون بمثابة منسق حيل وقتال ومدير الوحدة الثانية للمسلسل الجديد، ويهدف صناع العمل الى إعادة النغمة والرتم السريع لاحداث المسلسل وتسارع حبكته كعادة المواسم الماضية، وتكثيف عمليات الاستعراضات القتالية في الشوارع معغ دمجها بالمؤثرات البصرية كحال اعمال "مارفل" الشهيرة.











