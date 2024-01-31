فيلم الرعب Night Swim يحقق 41 مليون دولار عالميا

MENAFN - Youm7) حقق فيلم الرعب Night Swim إيرادات وصلت إلى 41 مليونا و 495 الف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 5 يناير الجارى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures International (UPI)، ووصلت مدته إلى ساعة و 38 دقيقة.

Night Swim





وأنقسمت إيرادات العمل بين 26 مليون و 858 ألف دولا في شباك التذاكر الأمريكي، و 14 مليون و 637 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

يدور فيلم Night Swim بعد إجبار لاعب البيسبول السابق راي على التقاعد المبكر بسبب مرض تنكسي، ينتقل اللاعب إلى منزل جديد مع زوجته وطفليه،

ويأمل أن يكون حمام السباحة في الفناء الخلفي ممتعًا للأطفال ويوفر العلاج الطبيعي لنفسه، ومع ذلك، فإن سرًا غامضًا من ماضي المنزل سرعان ما يطلق العنان لقوة خبيثة تسحب العائلة إلى أعماق الرعب الذي لا مفر منه.

قتم ببطولة فيلم Night Swim

كل من وايت راسل، كيري كوندون، اميلي هوفرل، جافين وارن، جودي لونج، نانسي لينهان، إدي مارتينيز، إيليا ج. روبرتس.



