تعرف على لغات الحب الأربعة لتحسين علاقتك بشريك حياتك قبل الفلانتين

تنمو العلاقات العاطفية بالتفاهم الطرفين مع بعضهما البعض، فكل شخص يعبر عن حبه بطرق مختلفة، لذلك يجب عليك أن تعرف شريك حياتك لإعطائه النوع المناسب من الحب، ولغات الحب تساعدنا فى الحصول على علاقات قائمة على المحبة، ولغات الحب خمسة تعرف عليهم حتى تحسن علاقتك بشريك حياتك ولا تنتظر قدوم عيد الحب ، وفقاً لموقع "brightside".



التعبيرعن المودة والتقدير

كلمات التأكيد قد تكون كلمات تعبر عن المودة أو التقدير أو التشجيع، والذين يستخدمون في لغة حبهم كلمات التأكيد يقدرون الإتصال اللفظي سواء كان منطوقاً أو مكتوباً، ومثل تلك الكلمات يمكن أن تبني علاقات صحية وقوية.

تقديم خدمة لشريك حياتك

عندما تقوم بخدمة لشريك حياتك في شيء يريد أن يقوم به سيزيد حبه لك، مما يقوي بينكما الروابط.

وقتا ممتعا

يجب عليك أن تمنح شريك حياتك الإهتمام، اقضي معه وقت ممتع بدون وجود أجهزة تتسبب فى تشتيت إنتباهكما، فمن المهم أن يشعر شريك حياتك بأنه الشيء الوحيد في جدول أعمالك.

الهدايا

تقديم الهدايا هى أبسط لغة حب، ليس من الضروري دائماً أن تكون باهظة الثمن أو كبيرة، يمكن أن يكون الأمر بسيطاً مثل الذهاب لشراء البقالة وشراء الشوكولاتة، أو يمكن أيضاً إرسال أحد أفراد العائلة الذي يعيش بعيداً صورة مؤطرة للعائلة أو الحيوانات الأليفة، إن التفكير واختيار الهدية وتقديم الهدية سيمنح الشخص شعوراً بالمودة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل هناك أيضاً فوائد نفسية إيجابية لتقديم الهدايا وليس مجرد تلقيها.