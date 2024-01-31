تعرف على لغات الحب الأربعة لتحسين علاقتك بشريك حياتك قبل الفلانتين

(MENAFN
- Youm7)
تنمو العلاقات العاطفية بالتفاهم الطرفين مع بعضهما البعض، فكل شخص يعبر عن حبه بطرق مختلفة، لذلك يجب عليك أن تعرف شريك حياتك لإعطائه النوع المناسب من الحب، ولغات الحب تساعدنا فى الحصول على علاقات قائمة على المحبة، ولغات الحب خمسة تعرف عليهم حتى تحسن علاقتك بشريك حياتك ولا تنتظر قدوم عيد الحب ، وفقاً لموقع "brightside".
التعبيرعن المودة والتقدير
كلمات التأكيد قد تكون كلمات تعبر عن المودة أو التقدير أو التشجيع، والذين يستخدمون في لغة حبهم كلمات التأكيد يقدرون الإتصال اللفظي سواء كان منطوقاً أو مكتوباً، ومثل تلك الكلمات يمكن أن تبني علاقات صحية وقوية.
تقديم خدمة لشريك حياتك
عندما تقوم بخدمة لشريك حياتك في شيء يريد أن يقوم به سيزيد حبه لك، مما يقوي بينكما الروابط.
وقتا ممتعا
يجب عليك أن تمنح شريك حياتك الإهتمام، اقضي معه وقت ممتع بدون وجود أجهزة تتسبب فى تشتيت إنتباهكما، فمن المهم أن يشعر شريك حياتك بأنه الشيء الوحيد في جدول أعمالك.
الهدايا
تقديم الهدايا هى أبسط لغة حب، ليس من الضروري دائماً أن تكون باهظة الثمن أو كبيرة، يمكن أن يكون الأمر بسيطاً مثل الذهاب لشراء البقالة وشراء الشوكولاتة، أو يمكن أيضاً إرسال أحد أفراد العائلة الذي يعيش بعيداً صورة مؤطرة للعائلة أو الحيوانات الأليفة، إن التفكير واختيار الهدية وتقديم الهدية سيمنح الشخص شعوراً بالمودة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل هناك أيضاً فوائد نفسية إيجابية لتقديم الهدايا وليس مجرد تلقيها.
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