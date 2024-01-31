حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 1 فبراير على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

(MENAFN
- Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج، ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالى..
برج الدلو.. حظك اليوم الخميس 1 فبراير: عشاء رومانسى
برج الدلو صاحب تفكير تجارى شخصية مرحة جيدة الفكر محب للحياة، يمتلك تفكيرا إيجابيا فى الموضوعات الحياتية، يمكن الاعتماد عليه فى المواقف بشكل كبير جدًا.
برج الدلو فى حظك 1 فبراير
برج الدلو من الشخصيات الاجتماعية كثيرة التعامل متعددة العلاقات الإيجابية، شخصية مرحة يمتلك قدرا كبيرا من الذكاء العاطفى والاجتماعى، يجيد إدارة العلاقات.
مشاهير برج الدلو
ومن مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبرى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى
اظهر الاجتهاد فى العمل وتحمل كل مسئولية بموقف إيجابى سيؤدى هذا النشاط إلى ظهور مشروعك، إذا كنت تعمل فى الصناعة الإبداعية، فتأكد من جلب المفاهيم المبتكرة.
برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفى
اكتشف الجوانب المختلفة للحب اليوم، كن حساسًا تجاه رغبات شريك حياتك، تشاركا المشاعر من خلال الجلوس معًا، اليوم أيضًا مناسب للتصريح بالحب، خطط لعشاء رومانسى.
برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحى
لا تتحمل الضغط الرسمى للعودة إلى المنزل، وتأكد من قضاء الوقت مع العائلة، ابدأ يومك بممارسة تمارين خفيفة أو المشى لمدة 30 دقيقة تقريبًا، اتبع نظاما غذائيا صحيا يشمل الفواكه والسلطات.
برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أنه على الرغم من أن الثروة ستأتى، فمن الأهمية بمكان أن يكون لديك السيطرة على الإنفاق وحاول أن تتخذ الخطوات اللازمة لتوفير المال لليوم لشراء منزل.
برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 1 فبراير: تأجيل الشراء
يتصف مولود
برج العذراء بالعديد من المميزات، فهو من أكثر الشخصيات المجتهدة، القادرة على حل المشكلات، مفكر بشكل كبير جدًا سريع البديهة.
برج العذراء فى حظك اليوم 1 فبرير
يمكن أن يكون من الشخصيات التى تمتلك عددا كبيرا من الصفات، لكنهم يلغب عليهم طبع الأنا، دائمًا يبحثون عن ما هو أفضل لديهم بدون التفكير فى الآخرين.
مشاهير برج العذراء
ومن مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى
يفضل أن تقوم بتحديث الملف الشخصى كى تحصل على وظائف جديدة تتناسب مع قدراتك، وحافظ على المسئوليات الإضافية حتى تثبت قيمتك فى مكان العمل.
برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفى
إظهار الإبداع لجعل العلاقة نابضة بالحياة، أيضًا خطط لحفلة مفاجئة لشريكك أو حتى اقترح عليه إجازة، سيكون لدى أنثى برج العذراء المتزوجة مخاوف تتعلق بتدخلات أفراد أسرة الزوج لذا تحدثى مع الشريك لحل هذه الأزمة.
برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحى
احترس على صحتك قد تصاب بالعدوى المرتبطة بالصدر والتى تتطلب عناية طبية، أيضًا يجب على مرضى السكر توخى الحذر بشأن نظامهم الغذائى والبعد عن تناول المشروبات الغازية.
برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء فى مجال الأسهم والتجارة وأعمال المضاربة، سوف تتدفق الإيرادات، لذا حاول أن تؤجل أى عملية بيع او شراء، وكن ذكيا عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات اليوم.
برج الثور.. حظك اليوم الخميس 1 فبراير: شريك حياة جديد
يتصف مولود برج الثو بأنه شخصية جذابة سريع الفهم، طيب القلب محب للحياة يجيد تكوين العلاقات، من أفضل الشخصيات التى يمكن الاعتماد عليها.
برج الثور فى حظك اليوم 1 فبراير
برج الثور شخص مرح غير تقليدى محب للحياة، وعاشق للسفر ويجيد التعامل فى المواقف الصعبة، عاشق للذهب والملابس اللامعة، يحب الظهور وخطف الأنظار.
مشاهير برج الثور
ومن مشاهير برج الثور الفنانة نانسى عجرم، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى
اظهر همتك من خلال الإنتاجية والقرارات الحاسمة فى مكان العمل، يجب أن يكون كبار السن والمديرون أكثر استيعابًا، ويجب عليهم إشراك أعضاء جدد فى أنشطة الفريق.
برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى
حبيبك الجديد يرغب فى حضورك، ويجب أن تقضيا بعض الوقت معًا، وحاول أن تجلس معه وتناقش المستقبل، فهو من أفضل الشخصيات التى تقابلهم ويمكن أن يمثل لك جيشا قويا.
برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى
على الرغم من الإصابات الطفيفة ستكون قادرًا على الذهاب إلى المكتب والمدرسة، لكن تأكد من اتباع نظام غذائى متوازن خالٍ من الدهون والزيوت.
برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور خلال الفترات المقبلة يجب أن يكون لديك خطة مالية مناسبة لهذا اليوم، أيضًا تبادل الحب مع الشريك الجديد واترك الماضى.
برج الحمل.. حظك اليوم الخميس 1 فبراير: الوضع المالى جيد
يتصف مولود برج الحمل بعدد كبير من الصفات الإيجابية، التى تجعله فى مقدمة الأبراج، يمتلك القدرة على تخطى الصعاب، محب للحياة يجيد تربية الحيوانات.
برج الحمل فى حظك اليوم 1 فبراير
يشتهر برج الحمل بحبه القوى للعمل، والسرعة فى تنفيذ المهام المطلوبة لا يمكنه تأجيل الأعمال، أيضًا جيد التعامل وتقديم النصائح، يعتبر من الأبراج التي
تعتبر أهل المشاورة.
مشاهير برج الحمل
ومن مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى
لن يزعجك أى تحدٍ مهنى كبير اليوم، ومع ذلك، يحتاج المصرفيون والمحاسبون والمديرون الماليون إلى إيلاء اهتمام خاص، لذا سوف يرى سكان برج الحمل فى قطاعات النقل والسفر والتصنيع والبناء فرصًا للنمو.
برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى
يجب الحرص على عدم إزعاج الشريك بالقول أو الفعل، اليوم حاول أن تخطط لعشاء رومانسى حيث يمكنك أيضًا تقديم هدية مفاجئة.
برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى
حافظ على صحتك من خلال تخطى العادات الغذائية والروتينية غير الصحية، ابدأ يومك مبكرًا واتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا، وتجنب التوتر فى المكتب وحافظ على حياة شخصية ومهنية متوازنة.
برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن تكون محظوظا اليوم، من حيث المال ستأتى الثروة وستكون فى وضع جيد لتحقيق معظم الأحلام، بما فى ذلك شراء منزل أو سيارة جديدة، يمكنك التفكير فى رحلة خارجية مع العائلة.
برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 1 فبراير: انصت للتعليمات
يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها الصراحة وحبه الشديد للحياة ولعائلته، وحرصه على حمايتهم، كما يتسم بالذكاء.
برج السرطان فى حظك اليوم 1 فبراير
يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها الرغبة أحياناً فى الانعزال والإخلاص لشريك حياته وحرصه على تكوين علاقات صداقة متعددة.
مشاهير برج السرطان
ومن مشاهير برج السرطان الأميرة ديانا، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهنى
انصت لتعليمات رؤسائك جيداً، ونفذها بالحرف الواحد، والتزم بمواعيد عملك الرسمية حتى لا تتعرض لخصومات خلال الفترة المقبلة، وابتكر بين الحين والآخر أفكار جديدة لتطوير عملك.
برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى
افتح صفحة جديدة مع الحبيب خالية من المشاكل والخلافات التى وقعت فى الماضى، كما عليك اتخاذ قرارات جديدة تساعد على تقوية علاقتكما وتحسينها مع مرور الوقت.
برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى
لا تتبع الوصفات المنتشرة على السوشيال وانصت فقط لتعليمات الطبيب، حتى تستعيد عافيتك وتشعر بالحيوية والنشاط مع الأيام المقبلة.
برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة أن يفتح صفحة جديدة مع الحبيب ولا يذكره بالخلافات والمشاكل التى وقعت فى الماضى حتى تستقر علاقتهما.
برج الجوزاء.. حظك اليوم الخميس 1 فبراير: إجازة قصيرة
يتميز مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها حبه للمرح كما يتمتع بشخصية اجتماعية محبوبة من الجميع، ويستطيع التكييف مع الظروف المختلفة.
برج الجوزاء فى حظك اليوم 1 فبراير
يشتهر مولود برج الجوزاء بصفات أخرى منها الفضول والرومانسية، كما يتصف بالإخلاص لشريك حياته، كما يعشق خوض المغامرات المثيرة.
مشاهير برج الجوزاء
ومن مشاهير برج الجوزاء النجمة مارلين مونرو، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى
اهتم بعملك جيداً وراجع التقارير قبل تسليمها لرؤسائك فى العمل، حتى تتجنب ارتكاب أى أخطاء تعرضك للخصم من راتبك الشهرى، لذلك عليك أن تكون حذر.
برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفى
اصطحب أصدقاءك فى نزهة مميزة لا تنسى، والتقطوا خلالها بعض الصور التذكارية التى تظل شاهدة على أجمل لحظات مرت علىيكما، وفى نفس الوقت الشعور بالسعادة.
برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحى
احصل على إجازة قصيرة حتى تتخلص من شعورك الدائم بالضغط، حتى تتحسن حالتك النفسية وتعود أفضل مما كنت عليه من قبل.
برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يجب على مولود برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة أن يحصل على إجازة قصيرة تساعده على تحسين حالته النفسية، ويهتم بعمله أكثر من أى وقت مضى.
برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 1 فبراير: اثبت حبك
يتميز مولود برج الأسد بالعديد من الصفات، والتى منها تمتعه بشخصية قيادية مميزة، كما يحرص على إتقان عمله وواثق من نفسه لدرجة تصل لحد الغرور.
برج الأسد فى حظك اليوم 1 فبراير
يتسم مولود برج الأسد بصفات أخرى منها حرصه على التواجد طوال الوقت بدائرة الضوء، وتفاخره الدائم بممتلكاته طوال الوقت، وأنانيته الزائدة.
مشاهير برج الأسد
ومن مشاهير برج الأس الفنان أحمد عز، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى
فشل المحاولة لا يعنى فشل تجربة بأكملها، حاول مرة أخرى واسعى وجدد خططك حتى تنجح وتتفوق فى عملك من جديد وتصل للمنصب الذى تحلم به.
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى
حاول أن تثبت حبك لشريك حياتك بشتى الطرق الممكنة، ولا تعانده وتتجاهله طوال الوقت، حتى لا تفسد صفو حياتكما وتهدم ما بنيته طوال السنوات الماضية.
برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى
احرص على تناول الخضراوات والفواكه حتى تستفيد من عناصرها الغذائية المهمة لجسمك، واعمل على تحسين حالتك النفسية بالسفر لأماكن جديدة مليئة بالمناظر الطبيعية الخلابة.
برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يجب على مولود برج الأسد خلال الفترة المقبلة أن يتناول الخضراوات والفواكه بشكل يومى، حتى يحقق أعلى استفادة من عناصرها الغذائية وتتحسن صحته.
برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 1 فبراير: محبوب من رؤسائك
يتميز مولود برج العقرب بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها تمتعه بالشجاعة وبشخصية قيادية حكيمة كما يحب الحياة ويمتلك العديد من الأصدقاء.
برج العقرب فى حظك اليوم 1 فبراير
يتسم مولود برج العقرب بصفات أخرى منها حرصه على تحقيق العدل، وحبه الشديد لعائلته، كما يتصف بالأناقة وحفظ أسرار الآخرين.
مشاهير برج العقرب
ومن مشاهير برج العقرب الفنانة أمينة خليل، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج العقرب توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.
برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى
استمرارك فى النجاح والتفوق من صفاتك الأصيلة، فأنت لا تقبل بأقل من ذلك، لهذا فأنت محبوب من رؤسائك طوال الوقت وتستحق الوصول لأعلى المناصب دائماً.
برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى
حبك الشديد لشريك حياتك وحرصك على إسعاده جعل منك مثلا أعلى لكل الأزواج، وجعل أيضاً حياتك سعيدة وهادئة طوال الوقت.
برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى
تتمتع بصحة وعافية بسبب ممارستك للتمارين الرياضية بشكل يومى، وحرصك على اتباع نظام غذائى صحى غنى بالعناصر الغذائية المهمة.
برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يجب على مولود برج العقرب خلال الفترة المقبلة أن يستمر فى دعمه لشريك حياته، وممارسته للتمارين الرياضية كما هو معتاد.
برج القوس.. حظك اليوم الخميس 1 فبراير: استعادة ذكريات
مولود برج القو يمتلك حرية اتخاذ القرارات، ويفكر جيدًا قبل البدء فى أى أمر حتى لا يخطئ ويتعرض للنقد من قبل المحيطين به، كما يتسم بالتفاؤل والإقبال على الحياة.
برج القوس فى حظك اليوم الخميس 1 فبراير
يتميز برج القوس بالحيوية وحب الاستطلاع والحرية، ويسعى دائماً للبحث عن معانى الحياة ويتصف بالكرم وحبه للتغيير والتجديد دائماً فى حياته.
مشاهير برج القوس
من مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة زكى، ويقدم "اليوم السابع"، توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى
مشاجرة مع أحد رؤسائك بسبب عنادك، فلا تجادل لكى لا تزيد من صعوبة الموقف، وحاول أن تستمع أكثر ولا تتجاهل نصائح زملائك.
برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى
تذهب إلى مكان تستعيد فيه ذكريات تسعد قلبك كثيراً، وربما تحتاج إلى الاستماع لبعض الأغانى التى تربطك بالمكان.
برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى
حالتك الصحية جيدة لكن الإفراط فى تناول المشروبات الغنية بالكافين يتسبب لك فى الشعور بالأرق، لذلك يفضل تجنب الإفراط فيها.
لمواليد برج القوس توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة
يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش يوما صعبا فى بدايته بسبب مشكلة فى العمل مع أحد رؤسائه، لكن زيارته لأحد الأماكن تغير مسار اليوم وتقلب حالته المزاجية، بحيث تتحسن كثيراً بعد استعادة ذكريات جميلة مضت فى هذا المكان.
برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 1 فبراير: تتميز بالقوة
مواليد برج العذراء يتمتعون بشخصية رومانسية حالمة، ودائماً ما يسعون لتحقيق الكمال، كما أنهم من الشخصيات
الناجحة فى العمل، حتى أنهم يرفضون الإجازات من أجل إنجاز المهام المطلوبة منهم.
برج العذراء فى حظك اليوم الخميس 1 فبراير
مولود برج العذراء محب للعلم، ومتحدث جيد، قد يكون عصبيا وعنيدا فى بعض الأحيان، ويسعده دائمًا أن العمل يسير على ما يرام.
مشاهير برج العذراء
ومن مشاهير برج العذراء المطرب الراحل محمد فوزى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى
يتطلب أداؤك المهنى بعض الحكمة حتى تتمكن من التعامل مع المشكلات التى تعترض طريق تقدمك نحو تحقيق الأهداف التى تسعى لتحقيقها.
برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفى
أنت شخص لا تقع فى الحب من أول نظرة، لكنك ستقع فى إعجاب أحد المحيطين بك فى مجال عملك هذا الأسبوع.
برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحى
ربما تعانى من الآلام حادة بأنحاء متفرقة من الجسم نتيجة القيام ببعض الأعمال الشاقة، لذلك احرص على الحصول على بعض الراحة.
برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
احتفظ بهدوئك وبالرغم من التراجع الذى تشهده حياتك العملية، إلا أنك يجب أن تتحدى نفسك وتواجه هذا التراجع بمزيد من الإنجازات، لتثبت لمن حولك خاصة رؤسائك أنك قادر على تخطى الأزمات.
برج الحوت.. حظك اليوم الخميس 1 فبراير: مفاجآت
مواليد برج الحوت شخصيات جذابة ولها طلة وهيبة منذ رؤيتها فى المرة الأولى ومرحة ومحبة للحياة، ومن الأبراج التى تحلم بالثراء لكنها لا تحب بذل مجهود كبير فى حياتها المهنية.
برج الحوت فى حظك اليوم الخميس 1 فبراير
الحوت برج صابر ولديه قدرة على الانضباط والتحمل، وهو خيالى جدًا، كما يعشق عمله وهو من الشخصيات الاجتماعية المحبوبة من الجميع.
مشاهير برج الحوت
ومن مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويقدم "اليوم السابع "، لمولود برج الحوت توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.
برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى
احرص اليوم على ترك الأمور التى تشغلك عن عملك وانتبه حتى تستطيع إنجاز المهام المطلوب منك إنجازها فى وقت قصير.
برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى
تحتاج اليوم إلى إظهار مشاعرك الكامنة بداخلك تجاه الحبيب، وحاول أن تغير شعوره من ناحيتك، حيث يرى أنك لم تعد تهتم به ولا تشركه فى حياتك العادية.
برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى
قد تواجه بعض الشعور بالضيق لكن لا تقلق سوف ينتهى بممارستك للتمارين الرياضية أو الإنصات لبعض الأغانى المفضلة لك، والتى تساعدك على تحسين حالتك المزاجية.
برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يتوقع علماء الفلك أن اليوم هو وقت الإقدام على الخطوات الكبيرة بعد مرور فترة من التخبط والتأرجح، وربما يحصل مولود برج الحوت على العديد من المفاجآت التى تمكنه من العيش مستقرًا حيث يتكيف مع الظروف الجديدة.
برج الجدى.. حظك اليوم الخميس 1 فبراير: يوم التقدم فى العمل
يسعى مولود الجدى دائمًا بجميع الوسائل الممكنة للسلطة والمنصب، فهو فنان موهوب يثبت نفسه فى مجالات الحياة المختلفة، ويرجع فضل موهبته إلى توافق مزاجه واعتدال ميزانه الفطرى.
برج الجدى فى حظك اليوم 1 فبراير
مولود
برج الجدى
دائم الشباب وعقلانى فى جميع نواحى حياته، وجاد جدًا مع تعامله مع من حوله، هذه بعض صفاته بحسب ما ذكرها علماء الفلك.
مشاهير برج الجدى
ومن مشاهير برج الجدى الفنانة سميرة سعيد، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.
حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى
قد يكون الحظ حليفك اليوم فلا تندهش، تستطيع أن تنفذ خطوات إيجابية صحيحة تجلب لك ثقة رؤسائك فى العمل.
حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى
حاول أن تأخذ قرارك الصائب، ولا تجعل التردد الذى يتملكك يتحكم فى علاقاتك مع الحبيب، صارحه بمشاعرك، واخلق الأوقات الجميلة الرومانسية.
حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحى
تحتاج إلى الراحة بعد فترة طويلة من الإرهاق الذهنى، اذهب إلى مكان بعيد هادئ وعش لحظات استجمام.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى الفترة المقبلة
يوم التقدم فى العمل واكتساب الخبرات، وهذا ما يجعلك فى مقدمة صفوف رجال المهام الصعبة داخل مؤسستك، أنت محب للصراحة كن هكذا دومًا.
MENAFN31012024000132011024ID1107794702