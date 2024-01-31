وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر.. من عصير الليمون للماء الدافىء والصابون

(MENAFN
- Youm7)
تفضل بعض النساء وضع طلاء أظافر مختلف مع كل قطعة ملابس ترتديها، وقد تتبع طرق تتسبب في الأضرار بالأظافر، وضعفها مع مرور الوقت، ويمكن استبدال هذه الطرق الضارة بوصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر، والتي تعتمد على خطوات بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "scoutactivebeauty".
وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر
وصفة عصير الليمون والخل لإزالة طلاء الأظافر
يمكن صنع وصفة بسيطة مكونة من ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الطازج وبعض الخل الأبيض المقطر، ثم غمس الأصابع في هذا المحلول لمدة 5 دقائق تقريبًا، ثم استخدام قطعة قماش لمسح طلاء الأظافر، ومع ذلك يفضل تجنب هذه الوصفة عند الإصابة بأى جروح أو خدوش على اليدين لأن هذا الخليط سوف يتسبب في الشعور بالمزيد من الألم.
إزالة طلاء الأظافر
وصفة الخل وعصير البرتقال لإزالة طلاء الأظافر
يفضل تحضير كمية متساوية من الخل الأبيض وعصير البرتقال الطازج، ثم غمس الأظافر في الخليط ثم استخدام قطعة من القطن على الظفر مع الضغط عليه لبضع ثوان، وفرك طلاء الأظافر، وبعد الإنتهاء من إزالة الطلاء يجب ترطيب الأظافر.
طرق إزالة طلاء الأظافر
وصفة الماء الدافىء والصابون لإزالة طلاء الأظافر
ويمكن إزالة طلاء الأظافر بطريقة أخرى بسيطة، والتي تعتمد على نقع الأظافر لفترة من الوقت في ماء دافىء وصابون صحون، ثم فرك طلاء الأظافر بعد ذلك، وترطيب اليدين بعد الإنتهاء من فرط الطلاء.
وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر
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