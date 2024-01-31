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وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر.. من عصير الليمون للماء الدافىء والصابون

1/31/2024 11:33:27 PM
(MENAFN- Youm7)

تفضل بعض النساء وضع طلاء أظافر مختلف مع كل قطعة ملابس ترتديها، وقد تتبع طرق تتسبب في الأضرار بالأظافر، وضعفها مع مرور الوقت، ويمكن استبدال هذه الطرق الضارة بوصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر، والتي تعتمد على خطوات بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "scoutactivebeauty".


وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر

وصفة عصير الليمون والخل لإزالة طلاء الأظافر

يمكن صنع وصفة بسيطة مكونة من ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الطازج وبعض الخل الأبيض المقطر، ثم غمس الأصابع في هذا المحلول لمدة 5 دقائق تقريبًا، ثم استخدام قطعة قماش لمسح طلاء الأظافر، ومع ذلك يفضل تجنب هذه الوصفة عند الإصابة بأى جروح أو خدوش على اليدين لأن هذا الخليط سوف يتسبب في الشعور بالمزيد من الألم.


إزالة طلاء الأظافر


وصفة الخل وعصير البرتقال لإزالة طلاء الأظافر

يفضل تحضير كمية متساوية من الخل الأبيض وعصير البرتقال الطازج، ثم غمس الأظافر في الخليط ثم استخدام قطعة من القطن على الظفر مع الضغط عليه لبضع ثوان، وفرك طلاء الأظافر، وبعد الإنتهاء من إزالة الطلاء يجب ترطيب الأظافر.


طرق إزالة طلاء الأظافر



وصفة الماء الدافىء والصابون لإزالة طلاء الأظافر

ويمكن إزالة طلاء الأظافر بطريقة أخرى بسيطة، والتي تعتمد على نقع الأظافر لفترة من الوقت في ماء دافىء وصابون صحون، ثم فرك طلاء الأظافر بعد ذلك، وترطيب اليدين بعد الإنتهاء من فرط الطلاء.


وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر














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