7 طرق بسيطة لتخزين مستلزمات الحمام.. علشان تتخلصى من الكراكيب

تعد مهمة تخزين مستلزمات الحمام مشكلة يواجهها الكثير من الأشخاص بغض النظر عن مساحة الحمام، يعتبر العثور على مساحة لتخزين جميع مستلزمات الحمام الخاصة بك بطريقة عملية وأنيقة تحدي مستمر، لذلك نقدم لك بعض الأفكار التي تساعدك في تخزين مستلزمات الحمام الأساسية وفقاً لموقع "thespruce".





أثاث التخزين

إذا كان لديك نقص في الخزانات والأرفف في الحمام يمكنك إضافة قطعة من أثاث التخزين، يمكنك من خلالها تخزين المناشف وورق التواليت والأشياء الأكبر حجماً في القسم السفلي من الدولاب الكلاسيكي أو الخزانة الخلفية، وتخزين أدوات النظافة والمكياج والأشياء الصغيرة في الأعلى.





استخدام الأوعية أو الصواني المزخرفة

عندما لا يكون لديك مساحة كافية في حمام منزلك، قومى بتخزين العناصر في الأوعية المزخرفة والصواني، اختارى القطع التي تجديها جذابة بصرياً وتتوافق مع النمط الحالي لمساحتك للحصول على مظهر سلس، وقومى بوضعها مباشرة على سطح الطاولة، أو قومى بإضافة رف حائط صغير إذا كانت مساحة الطاولة محدودة.





تحقيق أقصى استفادة من مساحة أسفل المنضدة

إذا كان لديك مساحة أسفل المنضدة ولكن بدون أدراج، قومى بإضافة وحدات تنظيمية مصممة لها لتناسب الأحواض والعدادات، بالإضافة إلى صناديق التخزين ووحدات الأدراج والأرفف القابلة للتكديس.





الجدران

عندما تكون المساحة الأرضية ومساحة الخزانة محدودة يمكنك استخدام الجدران كمساحة تخزين، وتُعد الأرفف والمنظمات المعلقة وخزائن التخزين المثبتة على الحائط خيارات مناسبة لتحقيق أقصى استفادة من مساحة الحائط لديك.







استخدمى خزانة الأدوية

يمكنك استخدام خزانة الأدوية بدلاً من المرآة القياسية فوق الحوض لتخزين بها مستحضرات التجميل ولوازم الاستحمام الصغيرة، حيث توجد خزانة الأدوية بأحجام وأنماط مختلفة، ويعطي الشكل المجوف مظهر المرآة العادية.







أرفف للمناشف

يمكنك تركيب حامل المناشف أو الخطافات على الحائط لتخزين المناشف عليها بدلاً من طيها وتخزينها على الرفوف أو الخزانات.







الاستفادة من الجزء الخلفي من باب الحمام

يمكنك استغلال الجزء الخلفي من باب الحمام عن طريق تعليق المنظمات عليه أو خطافات المناشف.





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