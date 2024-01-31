7 طرق بسيطة لتخزين مستلزمات الحمام.. علشان تتخلصى من الكراكيب

(MENAFN
- Youm7)
تعد مهمة تخزين مستلزمات الحمام مشكلة يواجهها الكثير من الأشخاص بغض النظر عن مساحة الحمام، يعتبر العثور على مساحة لتخزين جميع مستلزمات الحمام الخاصة بك بطريقة عملية وأنيقة تحدي مستمر، لذلك نقدم لك بعض الأفكار التي تساعدك في تخزين مستلزمات الحمام الأساسية وفقاً لموقع "thespruce".
أثاث التخزين
إذا كان لديك نقص في الخزانات والأرفف في الحمام يمكنك إضافة قطعة من أثاث التخزين، يمكنك من خلالها تخزين المناشف وورق التواليت والأشياء الأكبر حجماً في القسم السفلي من الدولاب الكلاسيكي أو الخزانة الخلفية، وتخزين أدوات النظافة والمكياج والأشياء الصغيرة في الأعلى.
استخدام الأوعية أو الصواني المزخرفة
عندما لا يكون لديك مساحة كافية في حمام منزلك، قومى بتخزين العناصر في الأوعية المزخرفة والصواني، اختارى القطع التي تجديها جذابة بصرياً وتتوافق مع النمط الحالي لمساحتك للحصول على مظهر سلس، وقومى بوضعها مباشرة على سطح الطاولة، أو قومى بإضافة رف حائط صغير إذا كانت مساحة الطاولة محدودة.
تحقيق أقصى استفادة من مساحة أسفل المنضدة
إذا كان لديك مساحة أسفل المنضدة ولكن بدون أدراج، قومى بإضافة وحدات تنظيمية مصممة لها لتناسب الأحواض والعدادات، بالإضافة إلى صناديق التخزين ووحدات الأدراج والأرفف القابلة للتكديس.
الجدران
عندما تكون المساحة الأرضية ومساحة الخزانة محدودة يمكنك استخدام الجدران كمساحة تخزين، وتُعد الأرفف والمنظمات المعلقة وخزائن التخزين المثبتة على الحائط خيارات مناسبة لتحقيق أقصى استفادة من مساحة الحائط لديك.
استخدمى خزانة الأدوية
يمكنك استخدام خزانة الأدوية بدلاً من المرآة القياسية فوق الحوض لتخزين بها مستحضرات التجميل ولوازم الاستحمام الصغيرة، حيث توجد خزانة الأدوية بأحجام وأنماط مختلفة، ويعطي الشكل المجوف مظهر المرآة العادية.
أرفف للمناشف
يمكنك تركيب حامل المناشف أو الخطافات على الحائط لتخزين المناشف عليها بدلاً من طيها وتخزينها على الرفوف أو الخزانات.
الاستفادة من الجزء الخلفي من باب الحمام
يمكنك استغلال الجزء الخلفي من باب الحمام عن طريق تعليق المنظمات عليه أو خطافات المناشف.
حمام
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