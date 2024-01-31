خطوات بسيطة وفعالة لتنظيف الأواني الفضية.. هترجع جديدة من تانى

تفقد الأواني الفضية بريقها مع مرور الزمن مع غسلها،

لذلك سنعرض لكِ في ذلك التقرير أسهل طرق لجعل أدواتك الفضية تبدو وكأنها جديدة مرة أخرى وفقاً لموقع "homedit".

غسل الأواني الفضية بورق الألومنيوم

قومي بوضع سدادة التصريف في الحوض، غطي الجزء السفلي من الحوض بورق القصدير، ضعي في الحوض وعاء به ماء مغلي، وضيفي إليه ملعقة كبيرة من صودا الخبز وملعقة كبيرة من الملح، وانقعي فيهما الأواني لمدة 15 دقيقة على الأقل، ثم اشطفيها بالماء العذب وجففيها بقطعة قماش من الألياف الدقيقة.

تخلق الفضة الموجودة على الألومنيوم تفاعلًا كهرومغناطيسيًا. ويتغير اللون الذي كان متناثرًا على الأواني الخاصة بك إلى رقائق، مما يجعل الأواني

تبدو وكأنها جديدة، قد تشم رائحة تشبه رائحة البيض الفاسد أو الكبريت فلا تقلقي فتلك الرائحة هي كبريتيد الهيدروجين التى تحدث أثناء التفاعل الكيميائي، عندئذ قومي بفتح النوافذ لتهوية الغرفة والتخلص من الرائحة.

تلميع الأواني الفضية بصودا الخبز

يمكنك تلميع الأواني الفضية سريعاً بصودا الخبز، وقومي بوضع حوالي نصف كوب من صودا الخبز في وعاء أو كوب وضيفي إليها الماء حتى تتشكل عجينة، وقومي ببل قطعة قماش من الألياف الدقيقة في هذا الخليط وافركي بها الأواني الفضية، وسوف تساعد قوة صودا الخبز على إزالة بقع الماء القديمة والقاذورات وبعض البريق، ثم شطف الأواني وتجفيفها بمنشفة.

إذا كانت الأواني الخاصة بك بها الكثير من البريق فاستبدلي الماء بعصير الليمون، حيث أن مزيج من عصير الليمون وصودا الخبز سيزيل الأكسدة ويترك الأواني الفضية لامعة ونظيفة، وقومي بوضع نصف كوب من صودا الخبز في وعاء صغير وضيفي إليها عصير الليمون واخلطيهما مع بعضهما البعض حتى تتشكل عجينة، ثم قومي بتغطية الأواني بالمعجون، اتركيها لبضع دقائق ثم اغسليها بالماء والصابون، ثم اشطفيها وجففيها بمنشفة.

تنظيف الأوانى