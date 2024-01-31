خطوات بسيطة وفعالة لتنظيف الأواني الفضية.. هترجع جديدة من تانى

(MENAFN
- Youm7)
تفقد الأواني الفضية بريقها مع مرور الزمن مع غسلها،
لذلك سنعرض لكِ في ذلك التقرير أسهل طرق لجعل أدواتك الفضية تبدو وكأنها جديدة مرة أخرى وفقاً لموقع "homedit".
غسل الأواني الفضية بورق الألومنيوم
قومي بوضع سدادة التصريف في الحوض، غطي الجزء السفلي من الحوض بورق القصدير، ضعي في الحوض وعاء به ماء مغلي، وضيفي إليه ملعقة كبيرة من صودا الخبز وملعقة كبيرة من الملح، وانقعي فيهما الأواني لمدة 15 دقيقة على الأقل، ثم اشطفيها بالماء العذب وجففيها بقطعة قماش من الألياف الدقيقة.
تخلق الفضة الموجودة على الألومنيوم تفاعلًا كهرومغناطيسيًا. ويتغير اللون الذي كان متناثرًا على الأواني الخاصة بك إلى رقائق، مما يجعل الأواني
تبدو وكأنها جديدة، قد تشم رائحة تشبه رائحة البيض الفاسد أو الكبريت فلا تقلقي فتلك الرائحة هي كبريتيد الهيدروجين التى تحدث أثناء التفاعل الكيميائي، عندئذ قومي بفتح النوافذ لتهوية الغرفة والتخلص من الرائحة.
تلميع الأواني الفضية بصودا الخبز
يمكنك تلميع الأواني الفضية سريعاً بصودا الخبز، وقومي بوضع حوالي نصف كوب من صودا الخبز في وعاء أو كوب وضيفي إليها الماء حتى تتشكل عجينة، وقومي ببل قطعة قماش من الألياف الدقيقة في هذا الخليط وافركي بها الأواني الفضية، وسوف تساعد قوة صودا الخبز على إزالة بقع الماء القديمة والقاذورات وبعض البريق، ثم شطف الأواني وتجفيفها بمنشفة.
إذا كانت الأواني الخاصة بك بها الكثير من البريق فاستبدلي الماء بعصير الليمون، حيث أن مزيج من عصير الليمون وصودا الخبز سيزيل الأكسدة ويترك الأواني الفضية لامعة ونظيفة، وقومي بوضع نصف كوب من صودا الخبز في وعاء صغير وضيفي إليها عصير الليمون واخلطيهما مع بعضهما البعض حتى تتشكل عجينة، ثم قومي بتغطية الأواني بالمعجون، اتركيها لبضع دقائق ثم اغسليها بالماء والصابون، ثم اشطفيها وجففيها بمنشفة.
تنظيف الأوانى
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