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القيمة المضافة تضاعف الصادرات 3 مرات دون زيادة الكميات

1/31/2024 11:33:12 PM
(MENAFN- Youm7) ‏نسمع كثيرا عن كلمة القيمة المضافة، وربما يدرك البعض معناها الحقيقي، أو ربما يعتقد البعض أنها نوع من الرفاهية؛ لكن هذا الأمر يختلف تماما في الصناعة فالقيمة المضافة للصناعة معناها عدم تصديرالمنتج خام، سواء كان منتجا تعدينيا، أو منتجا زراعيا فالمنتج التعديني يمكن تصنيع الكيماويات والنفط والاسمدة
والاسمدة المتخصصة منه بدلا من تصدير الخام .




كما أن المنتج الزراعي يمكن تصنيعه وعدم تصديره كمنتج زراعي من خلال التصنيع الغذائي .



على سبيل المثال بدلا من تصدير الفراولة طازجة يتم تصديرها مجمدة، أو تصديرها عصير
هذا سيضاعف الصادرات 3 مرات لنفس الكمية التي يتم تصديرها .



وكذلك بالنسبة لبقية المنتجات الزراعية هذا الأمر لتنفيذه سنحتاج الشركات إلى تدعيم القطاع الصناعي في المقام الأول ،حتى يتم تحويل المنتجات الأولية إلى منتجات صناعية.



الأمر الثاني أنه في حالة إتمام هذا الأمر فإن حجم الصادرات، أو قيمة الصادرات ستتضاعف 3 مرات على الأقل بنفس الكمية، أي أننا يمكن الوصول إلى صادرات غير بترولية بقيمة
100 مليار دولار سنويا، دون زيادة الكمية بل ودون السعي إلى فتح أسواق جديدة ،وذلك فقط من خلال تعظيم القيمة المضافة وهذا الأمر يتطلب مسانده الشركات المصدره من خلال تحديث الماكينات، وتزويدها لتكنولوجيا حديثة لمواكبة التطور العلمي، سواء في الصناعات الغذائية أو الصناعات المعدنية والكيماوية والتعدينية، أو في صناعة الغزل والنسيج، وبالتالي من المهم خلال الفترة المقبلة تحقيق القيمة المضافة في كل الصادرات وعدم الإكتفاء بتصدرها مواد خام فقط لأن القيمة المضافة في بعض الصادرات تضيف اكثر من 5 او 10 أضعاف لقيمتها عن تصديرها كمادة خام.



‏ومن مزايا القيمة المضافة، والتي تحتاج إلى تكاليف بطبيعة الحال في المقام الأول هو خلق فرص عمل جديدة وتعميق وتوطين الصناعة محليا، وإحداث التكامل بين الزراعة وبين الصناعة، وكل ذلك ينعكس علي الاقتصاد الوطني .
















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