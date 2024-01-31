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6 فبراير.. اتحاد الصناعات ينظم منتدى الأعمال المصرى التركى فى القاهرة

1/31/2024 11:33:12 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم اتحاد الصناعات المصري منتدى الأعمال المصري
التركي
بالتعاون مع مجلس المصدرين الأتراك في إطار برتوكول التعاون الموقع بين الطرفين بهدف بحث سبل التعاون بين الطرفين وعقد لقاءات عمل ثنائية
(B2B) وشراكات مستقبلبة بين عدد من الشركات التركية (مرفق) ونظيرتها المصرية يوم الثلاثاء 6 فبراير 2024

ووجهت الغرف الصناعية الدعوة للشركات المختلفة للمشاركة وحضور منتدى الأعمال المصري التركي المشترك وذلك للتوافق حول الصفقات التصديرية المختلفة وتبادل الخبرات بين الجانبين.









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