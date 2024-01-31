10 معلومات عن مشتريات المصريين من الذهب خلال 2023

(MENAFN
- Youm7) ينشر اليوم السابع أهم المعلومات عن تطور مشتريات المصريين من الذه خلال عام 2023 والتي سجلت زيادة ملحوظ بالتزامن مع الطلب المرتفع على الملاذ الآمن للتحوط من التقلبات الاقتصادية.
ارتفاع الطلب على الذهب في مصر خلال عام 2023 بنحو 5.5 طن
10.7% زيادة في شراء الذهب عام 2023 مقارنة بعام 2022
57 طن حجم مشتريات الذهب في مصر خلال 2023
51.5 طن حجم مشتريات الذهب في مصر عام 2022
الإقبال الكبير لشراء الذهب للتحوط من انخفاض العملة
اشترى المصريون 30.3 طن من السبائك والعملات الذهب خلال عام 2023
11.1 طن حجم الزيادة في الطلب على السبائك والعملات 2023
57.8% نسبة الزيادة في الطلب على السبائك والعملات 2023
مشتريات المشغولات الذهبية سجلت 26.7 طن في العام 2023
تراجع الطلب على المشغولات 5.6 طن عند المقارنة بـ 2022
MENAFN31012024000132011024ID1107794695
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.