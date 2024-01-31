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10 معلومات عن مشتريات المصريين من الذهب خلال 2023

1/31/2024 11:33:12 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر اليوم السابع أهم المعلومات عن تطور مشتريات المصريين من الذه خلال عام 2023 والتي سجلت زيادة ملحوظ بالتزامن مع الطلب المرتفع على الملاذ الآمن للتحوط من التقلبات الاقتصادية.


ارتفاع الطلب على الذهب في مصر خلال عام 2023 بنحو 5.5 طن

10.7% زيادة في شراء الذهب عام 2023 مقارنة بعام 2022

57 طن حجم مشتريات الذهب في مصر خلال 2023


51.5 طن حجم مشتريات الذهب في مصر عام 2022

الإقبال الكبير لشراء الذهب للتحوط من انخفاض العملة

اشترى المصريون 30.3 طن من السبائك والعملات الذهب خلال عام 2023

11.1 طن حجم الزيادة في الطلب على السبائك والعملات 2023

57.8% نسبة الزيادة في الطلب على السبائك والعملات 2023

مشتريات المشغولات الذهبية سجلت 26.7 طن في العام 2023

تراجع الطلب على المشغولات 5.6 طن عند المقارنة بـ 2022








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