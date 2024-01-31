Thursday, 01 February 2024 09:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


2.7 مليار جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب والأجانب خلال شهر يناير

1/31/2024 11:33:12 PM
(MENAFN- Youm7) سجلت تعاملات المصريين نسبة 90.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية ، خلال جلسات شهر يناير المنتهي، واستحوذ الأجانب على نسبة 3%، والعرب على 6.5%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الشهري للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 2.034 مليار جنيه، كما سجل العرب صافي شراء بقيمة 707 ملايين جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 13.61% ليغلق عند مستوى 28281.91 نقطة، خلال جلسات شهر يناير عام 2024، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 15.59% ليغلق عند مستوى 6326.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 14.03% ليغلق عند مستوى 8985.61 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 12.39% ليغلق عند مستوى 33920.23 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.32% ليغلق عند مستوى 6591.76 نقطة.



وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 248.5 مليار جنيه خلال جلسات شهر نوفمبر المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.968 تريليون جنيه، بنسبة نمو 14.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.168 تريليون جنيه إلى 1.329 تريليون جنيه، بنسبة نمو 13.9%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 347.5 مليار جنيه إلى 419.1 مليار جنيه بنسبة نمو 20.6%.



كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.515 تريليون جنيه إلى 1.748 تريليون جنيه بنسبة نمو 15.4%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.7 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه بنسبة نمو 10.3%.
















MENAFN31012024000132011024ID1107794694

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث