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نقاد يناقشون الثقافة طوق نجاة فى معرض القاهرة الدولي للكتاب

1/31/2024 11:33:08 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت قاعة "فكر وإبداع" ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ 55 ندوة نقاشية بمحور "كاتب وكتاب"؛ لمناقشة كتاب "الثقافة طوق نجاة" للكاتب الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، بحضور كل من الكاتب أحمد الجمال، والدكتور أحمد زكريا الشلق عضو مجمع اللغة العربية، وأدار النقاش الدكتور عبد الحميد شلبي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الأزهر.



فى البداية علق الدكتور عبد الحميد شلبي بأن الثقافة هي أسلوب حياة وأيضًا التي يعنيها الكاتب هي أن يكون الفرد مثقفا بوطنه وبنفسه وبأمته، كما أن الكتاب يتحدث عن التعليم والفكر والثقافة حول العالم العربي لعل يتأثر شباب اليوم بما يقدمه ويعلو بيه.



وأشار إلى أن الكتاب يناقش العديد من الثقافات ببعض الدول العربية مثل اليمن وليبيا وعمان وغيرها، وما بها من أحداث ثقافية عظيمة، كما يناقش أعلام الفكر والثقافه حول العالم العربي بأجمعه.



واستكمل الحديث الكاتب أحمد الجمال، معلقا على أهمية الجانب الثقافي وأهمية الحديث عنه، كما ترك الكاتب أحاديث ومواضيع عديدة للقارئ ووجدانه من أجل السعي وراء المعرفة والثقافة.



وأشار الجمال إلى أن هناك قضايا مهمة تمت مناقشتها داخل الكتاب، وعلق أن الثقافة هي طوق النجاة، متاعًا: "كنت أتمنى أن تكون هي النجاة بذاتها.



وأكد الجمال أن الكتاب أضاف إليه كيفية إعداد نخبة ثقافية ومجتمع يهتم اهتماما بليغا بالثقافة وأهميتها، مشيرًا إلى أن هناك قصورا في اللغة العربية والثقافه العربية، وهذا يتضح كثيرا في رسائل الماجستير والدكتوراه وغيرها.



وأضاف أن الكاتب أبدع في وصف الصورة وكيف استطاعت إيصال معانٍ عديدة إلى القارئ، فالصورة تستطيع أن توصل ما يمكن للعديد من المقالات وصفه، وهذا ما أشار إليه الكاتب أيضا في هذا العمل المبدع، ببراعة شديدة وضع يده على دور الأسر المختلفة والحالات الاجتماعية المتنوعة داخل هذا الكتاب، مضيفا أن التاريخ والحياة يصنعهما التراكم.



واستكمل الحديث الدكتور أحمد زكريا الشلق، مشيرا إلى ان الكتاب له أثر متميز عن باقي الكتب الأخرى، كما أنه يضم العديد منّ المقالات المختلفة، مشيرا إلى أن الكاتب يشير إلى أهمية الثقافة والمعرفة داخل العقول، واستكمل حديثه بأن الثقافة تنهض بالمجتمع والأمة إلى سبيل آخر من النهوض.












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