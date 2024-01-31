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كتاب إعادة إنتاج التراث الشعبى لـ سعيد المصرى فى معرض الكتاب

1/31/2024 11:33:08 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، طبعة جديدة من كتاب "إعادة إنتاج التراث الشعبي"، فى جزأين للدكتور سعيد المصرى، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، ضمن إصدارات الهيئة فى سلسلة "الدراسات الشعبية" بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 55 المنعقدة حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.


إعادة إنتاج

ويُعد الكتاب إسهاما نظريا ومنهجيا محكما فى الاتجاه الاجتماعى نحو دراسة التراث الشعبي؛ حيث يتناول بالتفصيل الدقيق نصيبَ جماعة محددة طبقيًّا من التراث، ودورَها في حمله وإعادة إنتاجه.

جاء بغلاف الكتاب: يقصد بإعادة الإنتاج قدرة أساليب الحياة في أي مجتمع على استمرار أهم ملامحها عبر التغيُّر. وفي هذا الصدد، يحاول الكتاب أن يؤسس لنظرية متكاملة وقائمة على بيانات ميدانية دقيقة في تفسير عمليات إعادة إنتاج التراث الشعبي وتداوله عبر أربع عمليات: التواتر (كثرة الشيوع والتكرار)، والاستعادة، والإضافة بالاستعارة، والإضافة بالإبداع؛ نتيجة لتغيرات الحياة الحديثة والتبادلات الثقافية والبشرية، وهو دراسة جادَّة لسد الفراغ المعرفي في مجال دراسة الثقافة الشعبية، بالتطبيق على حياة فقراء الحضر بمدينة القاهرة.

وارتكزت مسيرة الدكتور سعيد المصري على البحث بمنهج علمي وتفكير نقدي متعمق في تحليل قضايا الواقع من منظور موسع يأخذ في اعتباره منهج التحليل الثقافي ورؤى العالم في الأنثروبولوجيا، والاهتمام بإجراء دراسات علمية منطلقة من نظريات معاصرة، والشراكة في المجال العام، وهو بذلك يعد امتدادًا لمدرسة علم الاجتماع الحديث والمُعاصر المصرية؛ وهي مدرسة تتميز بصرامة المنهج العلمي في تناول الظواهر المجتمعية الجديرة بالدراسة، ووثيقة الصلة بالواقع المصري، مع الجدية والدقة في الالتزام بالإجراءات البحثية، فضلًا عن تنوع اهتماماتها، ومواكبتها للتطورات العالمية.

سلسلة الدراسات الشعبية تعنى بنشر الدراسات المتعلقة بالفلكلور ونصوص وسير وحكايات وملاحم الأدب الشعبي، تصدر برئاسة تحرير الباحث حسن سرور، ومدير التحرير محمد شومان، تصميم الأغلفة نسرين محمود.

يذكر أن هيئة قصور الثقافة تقدم مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، ويقام المعرض هذا العام بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية وتحل عليه النرويج ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الطفل.







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