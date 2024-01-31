السلوك الاجتماعى المقبول بين الأطفال فى عدد قطر الندى الجديد

MENAFN - Youm7) صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من مجلة "قطر الندى"، عدد فبراير 2024، ويضم باقة منوعة من إبداعات الأطفال الموهوبين بجانب الأبواب والسيناريوهات المصورة والقصص والأشعار التي أبدعها نخبة من الكتاب والفنانين المبدعين.

قطر الندى

جاءت افتتاحية العدد بقلم الكاتبة "نجلاء علام" رئيس تحرير المجلة بعنوان "صافرة الحكم"، وتتناول السلوك الاجتماعي المقبول بين الأطفال، وكيفية حل المشكلات المختلفة وتقبل وجهات النظر المتعددة، والقصة من رسوم الفنانة "نسرين بهاء"، كما جاء غلاف العدد من رسوم الفنانة "منى حسين".

وفي هذا العدد تقدم مجلة قطر الندى عدة أبواب جديدة للطفل القارئ، منها باب "أطفال ملهمون" وفكرة الباب تدور حول الأطفال الذين ألهموا الكبار باختراعات أو اكتشافات، فربما أشياء صغيرة وأفكار بسيطة تكون سببًا في اكتشافات كبيرة أو أحداث عظيمة، كما حرصت هيئة التحرير على تقديم المعلومة العلمية بطريقة بسيطة من خلال باب "عالم عجيب جدا" ويقدم هذا الباب الظواهر الطبيعية والاكتشافات الغريبة والعجيبة حول العالم.. كما نجد باب "مغامرات الاستيكا تيكا" وهو باب قصصي يحكي عن مغامرات خيالية لطيفة للاستيكة تيكا التي تحاول مساعدة كل من تقابله من الكائنات.

واحتوى العدد كذلك على عدة سيناريوهات مصورة منها، سيناريو "لغة الزهور" ويتناول دلالة ألوان الزهور المختلفة وما تعبر عنه من مشاعر، وكيفية اختيار الزهور في المناسبات الاجتماعية، أما سيناريو "محاولة مكر" فيدور حول عالم الحيوان والمنافسة بين الأسد والثعلب في استخدام الذكاء والحيلة، ويأتي سيناريو "مراد وحب الطعام" ليتناول مشكلة النهم عند بعض الأطفال والذي يُسبب السمنة، وكيفية تنظيم تناول الطعام وكذلك الطعام الصحي، وممارسة الرياضة.

كما تحرص هيئة تحرير مجلة قطر الندى على تقديم أبواب تفاعلية مع الأطفال مثل باب بستان ندى وأنا موهوب، وفي هذا العدد يقدم باب "أنا موهوب" حوارا مع أحد الأطفال الموهوبين في المجال العلمي أعد تطبيقًا بعنوان "انجدني" لخدمة السيارات المعطلة على الطريق، كما يزخر العدد برسوم الأطفال وصورهم وإبداعهم من خلال باب "ألوان وحروف".

ويتناول باب "حرفة في حي" هذا العدد، معلومات عن قرية الحرانية بالجيزة وصناعة السجاد بها، وتستمر المجلة في تقديم باب "محافظات مصر" وتتناول هذه الحلقة محافظة الوادي الجديد، كما تستمر المجلة في تقديم حلقات رواية "جبتو" التي تصور كيف نشأت الحياة على أرض مصر، وكيف استطاع أجدادنا العيش في سلام ومحبة وإقامة حارة عظيمة.

واحتوى العدد على الكثير من القصص والأشعار منها قصة "فلفول" وقصة "محل الحلوى" وقصيدة "سنة جديدة" وقصيدة "أنا كتكوتة"، أما الغلاف الخلفي فيضم سيناريو "باهي وبغبغ" ويتناول في هذه الحلقة تربية الحيوانات الأليفة.

جدير بالذكر أن هيئة تحرير مجلة قطر الندى، تضم الكاتب الطاهر شرقاوي مديرا للتحرير، والفنانة رحاب جمال الدين سكرتيرا للتحرير.