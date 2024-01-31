قصائد تفيض بالعاطفة الإنسانية فى بيت الشعر بالشارقة.. صور

MENAFN - Youm7) نظم بيت الشعر بدائرة الثقافة فى الشارقة أمسية شعرية، عقب ختام فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربى فى دورته الــ20، شارك فيها الشعراء أحمد محمد عبيد، والدكتورة مرام النسر، وعبد الرحمن الفاتح، بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكى مدير البيت، وقدمها الإعلامى محمود شردى.

جانب من الحضور

وقال محمد شردى: أتوجه في البداية بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى راعي الثقافة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشكر موصول إلـى دائرة الثقافة بالشارقة والقائمين عليها، وإلى بيت الشعر ومديره الشاعر المبدع محمد عبدالله البريكي، مشيراُ إلى

أن الأمسية هي

تعبير عن لقاء المحبة، وأن الجمهور هو زاد الشعر وتاجه ومحركه، ونبض الكلمة التي تلهم الشعراء الإبداع وإخراج عصارة مواهبهم الشعرية.

خلال الأمسية ببيت الشعر

وقد طافت قصائد الشعراء في اتجاهات مختلفة مصورة العواطف الإنسانية النبيلة في أرقى أشكالها، والتحمت بقضايا الذات وهموم الإنسان، حيث تفاعل الجمهور مع الخيالات التي حلقت في أرجاء بيت الشعر، إذ ملأ ساحة البيت العديد من المثقفين، والأساتذة الأكاديميين، ومحبي الشعر من مختلف الفئات والأعمار.

خلال الأمسية

افتتح القراءات الشاعر أحمد محمد عبيد، بقصيدة حملت عنوان "غياب" التي تضمنت أصداء جمالية غزيرة الإيقاع، ذات طابع فلسفي في تطويع فكرة الغياب بأسلوب متجدد حافل بالمعاني البلاغية، والصور المتلاحقة الموظفة بعناية وإتقان، فيقول:





أما تساءلت عن هذا الذي غابا

كيف الشرود على عينيه قد ذابا





كيف استفقتِ ولم تلقي قصائده

عند الصباح ولم تطرقْ لك البابا





هل انتبهتِ بأن الليل أرهقهُ

لمّا تلاشى مع الشِّعر الذي انسابا





ثم قرأ نصاً آخر بعنوان"حديث" الذي تتشبع مفرداته بالعاطفة الجياشة، ونسيجه اللغوي المحلق، وتركيزه اللافت على قضايا محببة لدى الجمهور، فيقول:





حديثكِ يستعيد بيَ الحكايا

‏ويسكب ما نبوح على رؤايا





‏ويسري بي دبيبًا لا يبالي

‏تبعثرني الحروف أم الشظايا





وتسألني العروق عن اللواتي



تركنَ لذاذةً بين الخطايا





واستهلت الشاعرة د. مرام النسر حضورها بقراءة عدد من نصوصها الشعرية، ومنها قصيدة"من وحي الماء" ذات الإيقاع الشجي الفائض بالعواطف الرقيقة ذات الطابع الإنساني المرهف، والتي تتكامل في مضمونها بالصورة والخيال، فتقول:





حبيبي ما استطعتُ الصبرَ فامننْ

عليَّ بشربةٍ أخرى لأبقى





و مُدَّ إليَّ في الآصالِ كفَّا

لأصبحَ في ثنايا الغيمِ ودقا





حروفُ الشِعر تجذبني فأفشي

لها أنِّي بحبكَ صرتُ غرقى





ثم ألقت نصاً أخر بعنوان "أوراق مبعثرة" الذي تجتمع فيه خيوطاً متناثرة من العتاب في شكله الأنقى، حيث ترسم من خلاله تجليات الحنين بإشارات مكثفة مثرية للروح في إطارها الوجداني المشرق، فتقول:





ما للزمانِ يُبعثرُ الأوراقا

و يبيحُ رغمَ فراقنا الأشواقا؟





ما للزمانِ يعودُ نحوك سائلا

عني و ويوقظُ في فمي الإشفاقا؟





أهوى تراتيل الغرام و أرتمي

في مقلتيه لأرقبَ الإشراقا





واختتم الشاعر عبدالرحمن الفاتح الأمسية بقراءة مجموعة من نصوصه الشعرية وقرأ قصيدة "وأنا كما قال الغزال" التي تعبر عن نموذجه الإنساني وهو يستحضر أوراقه التي ينثرها في الريح، وهو يتألم خلف ابتسامات متوارية، ليشكل لوحة غنية بالمفارقات، فيقول:





سفري إليّ العُمرُ مذ أتقنتُهُ

كالريحِ تبني الأفقَ دونَ نَفيرِ





ما زلتُ أكتبُ بالقرنفلِ منذ أن

وقفَ انتباهُ دمي عن التعبيرِ





وأنا كما قال الغزالُ معلمٌ

للشمسِ أُخفي بسمتي بزئيري





ثم قرأ قصيدة أخرى حملت عنوان" تلعثم عند المقام" التي يفتح بها الشاعر باباً للتأويلات، والتي تكشف عن طبيعة الإبداع لديه، فهي نموذج أصيل للشعر الذي يفيض بحديث ممتع مع النفس، فيقول:







أقول لها أحبكِ.. من سيدري

بموتي حين يبقى الحب حيّا





أجيؤك.. في زمان ليزريٍّ

ثقيلٍ، أحمل الزمن الرخيّا





زمانًا كان هذا الدمع طيفا

بلا خدٍ، وكان الجرحُ نَيَّا





وفي الختام كرّم الشاعر محمد البريكي، شعراء الأمسية ومقدمها .