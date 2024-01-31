رسائل سليم حسن شخصية معرض القاهرة للكتاب فى عدد الثقافة الجديدة

MENAFN - Youm7) صدر العدد الجديد من مجلة "الثقافة الجديدة" فبراير 2024، عن الهيئة العامة لقصور الثقافةبرئاسة عمرو البسيونى، وكتب رئيس التحرير طارق الطاهر افتتاحية العدد بعنوان: "وثائق الطالب طه حسين"، يشير فيها إلى الكتاب البحثي الذي أعدته الباحثة جيهان عمران التي تعتمد على وثائق نادرة عن فترة التحاق الدكتور طه حسين بالجامعة، وهي وثائق من النادر أن تجدها، فليس من المألوف أن تحتفظ الجامعة بوثائق تخص الطلبة، لكن حدثت هذه المفاجأة فيما يخص طه، ليكون الوحيد الذي احتفظ بمسيرته طالبا، لتكشفها الباحثة عبر دراسة موثقة.

في هذا العدد: كتب رئيس التحرير مقالًا بعنوان: "رسائل صاحب موسوعة مصر القديمة إلى مؤلف الأيام"، متوقفًا فيه عند استغاثة سليم حسن للعميد من سيدة فرنسية تريد تشويه سمعته، كما تناول خطة سليم حسن التي نال بها درجة الدكتوراه، تلك الرسائل التي دارت في الثلاثينيات من القرن الماضي، وقت عمل سليم حسن وطه حسين معا بالجامعة المصرية، وحرص سليم حسن في متنها على ذكر تفاصيل ما يجري خارج مصر ويتعلق بالوطن وقضاياه.

كما نقرأ في هذا العدد في باب رحيل مقالا كتبه محمود عبد الباري بعنوان: "سيزا قاسم.. وداعًا أيتها الأستاذة"، وكتب محمد خلف مقالاً عن محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية بعنوان: "إسرائيل في قفص الاتهام"، كما حاول أبو الحسن الجمال الدكتور فوزي عيسى، الذي يقول: "أنسى أنني ناقد حين أكتب الشعر، ويستكمل محمد جبريل بابه "على البحري" بمقال بعنوان: "دستويفسكي.. هذا الاستثناء.

كما نقرأ في ملف العدد "أشباح إبراهيم أصلان المهزومة في مسرحية الساعة الواحدة"، أعد الملف: محمد علام، وفي الإبداع نقرأ مجموعة من النصوص لعدد من المبدعين، هم: إسلام عشري، أحمد الليثي الشروني، السيد زرد، السيد شليل، بهاء الدين حسن، حسام الدين يحيى ديما سلمان، ريهام السيد علي، سمير حكيم، عبد الباقي عرقبة، عرفة محمد أحمد، محمد عبد الرحمن السيد، حمدي عمارة، ربيع عبد الحميد قطب، رضا أحمد، خلف محمد كمال، علي جمعة الكعود، أحمد عايد، عزت الطيري، محمد محمد خميس، عبد الرحيم يوسف.

وفي الكتب نقرأ: في جناح هيئة قصور الثقافة بمعرض الكتاب، وتكتب زينب العسال "الزمن في نداهة المنيل"، اعتدال عثمان "محمود درويش.. الحاضر في الغياب"، محمود عرفات "غرف الذاكرة السرية"، محمد صلاح زيد "سياقات الحكي الشعري في ظل يرتسم على المياه البعيد"، النوبي عبد الراضي "الأشياء والقصيدة في رجل وحيدة وأشياء حميمة"، رضوى الأسود "حلم الثراء في ورثة قارون"، رشا الفوال "تراجيديا الإنسان المعاصر في الافتراضيون السعداء"، ويكتب فوزي خضر في بابه "ديوان وشاعرة" مقاله بعنوان: "طيور كاميليا عبد الفتاح".

كما نقرأ في هذا العدد دراستين، فكتب علي إبراهيم أبو الفتوح "جدلية الذات والآخر.. دراسة في المصطلح والمفهوم"، وكتبت عايدة الجوهري "دروس شهرزاد الجديدة".

وفى الترجمة نقرأ: "في تقرير منظمة التراث العالمية.. تراث غزة في خبر كان"، و"التفاعل بين أدب هونغ كونغ والأدب الصيني العالمي والرؤى المستقبلية للأدبية"، إعداد وترجمة: ميرا أحمد، و"اللغة على حساب الحبكة والشخصيات في رواية كولسون وايتهد الأخيرة" لتوبي فولارين، ترجمة: مجدي عبد المجيد خاطر، و"ميا كوتو: الترجمة ليست فقط للغات ولكن للعوالم" حاوره: أندرسون تيبر، ترجمة: أحمد إسماعيل عبد الكريم، و"ريبكا كونغ: من يمتلك أخية أن يروي القصة؟" لريبكا ليو، ترجمة: محمد يادم، و"أشكال النقد الاجتماعي في أعمال ماركيز" لكينريك موس، ترجمة: علا عادل إسماعيل، و"من ذا الذي بيده حكايتك" لأميناتا فورنا، ترجمة: مرضي زنباع، و"العودة" قصة نغوغي وا ثيغو، ترجمة: أحمد محمد الجذع، و"الفتاة في حقل الأرز" قصة تقديم: حسانين فهمي حسين - ترجمة: نور طارق، و"حرمة الصيف" قصة عبد السملاه، ترجمها عن الأردية: أحمد القاضي، واستعادة محمد بدران، لجمال المراغي.

وفي الثقافة الجديدة 2 التي تعد بمثابة مجلة للفنون داخل المجلة الأم، كتب محمد كمال "دفء العشق وغنائيات الميلاد في المعرض الاستعادي للفنان بلال مقلد، وكتب وليد الخشاب "زهرة الصبار: نصف ساعة من الزواج ونصف قرن من البهجة، ويتناول ناصر العزبي "أهمية التوثيق في تأكيد علاقتنا القديمة بالمسرح"، وتحاور حبيبة الزين المخرج عصام السيد الذي يصرح قائلا: "لا أحب إبداء النصائح".

فضلا عن المقالات الثابتة التي يكتبها: محمد مشبال، محمد عبد الباسط عيد، سمير الفيل، عبيد عباس، هشام زغلول، علاء خالد، ناهد صلاح.

مجلة الثقافة الجديدة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، ونائبا رئيس التحرير الصحفيتان إسراء النمر وعائشة المراغي، مدير التحرير التنفيذي الناقد مصطفى القزاز، الإخراج الفني عمرو محمد.