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إيرادات ألعاب مايكروسوفت تتفوق على Windows بفضل Activision Blizzard

1/31/2024 11:33:03 PM
(MENAFN- Youm7) نشرت مايكروسوفت الربع الثاني من نتائجها المالية المالية لعام 2024 ، وحققت شركة تصنيع البرمجيات إيرادات بقيمة 62 مليار دولار وصافي دخل قدره 21.9 مليار دولار خلال الربع الثانى.



وارتفعت الإيرادات بنسبة 18% وارتفع صافى الدخل بنسبة 33 % ،
هذا هو الربع الأول الذي تعلن فيه مايكروسوفت عن أرباحها كشركة تبلغ قيمتها 3 تريليون دولار وأيضًا المرة الأولى التي تعلن فيها الشركة عن إيرادات إضافية من استحواذها على Activision Blizzard ، جعلت هذه الإيرادات الإضافية من الألعاب ثالث أكبر أعمال Microsoft في هذا الربع بعد Windows.



ولا تزال إيرادات Office والسحابة هي الأعلى، حيث تساهم بحوالي 60 % من إجمالي إيرادات Microsoft ، في حين أن إيرادات Windows OEM تنتعش مرة أخرى، فقد استمرت إيرادات الأجهزة من مبيعات Surface في الانخفاض خلال هذا الربع.



وحذرت مايكروسوفت من أن إيرادات الأجهزة ستنخفض مقارنة بهذا الربع، وانخفضت بنسبة 9% ، وقالت Microsoft CFO Amy Hood في مكالمة هاتفية أن هذا كان أفضل من توقعات الشركة، وذلك بفضل "التنفيذ الأقوى في القطاع التجاري ،
ومن المتوقع أن تنخفض إيرادات الأجهزة مرة أخرى في الربع الثالث من عام 2024، بأرقام مزدوجة منخفضة.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا، في الربع الماضي إن "أحجام وحدات سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية كانت عند مستويات ما قبل الوباء تقريبًا"، لذلك من المحتمل أن Surface ببساطة لم يتعافى أيضًا.



وهذا على الرغم من إطلاق Microsoft لجهاز
Surface Laptop Studio 2 الجديد ، و
Surface Laptop Go 3 ، وحتى
Surface Go 4 في أواخر العام الماضي.



وتشمل إيرادات أجهزة Microsoft أيضًا HoloLens وملحقات الكمبيوتر الشخصي، وقد انخفضت الإيرادات منذ أكثر من 12 شهرًا حتى الآن.



لكن أداء Windows أفضل. ارتفعت إيرادات OEM، وهو السعر الذي تدفعه شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر لشركة Microsoft لوضع Windows على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، بنسبة 11 % خلال هذا الربع، و عانت إيرادات Windows OEM طوال العام المالي 2023 بأكمله لشركة Microsoft، ولكن هذا يمثل الآن ربعين متتاليين من النمو مقارنة بخمسة أرباع متتالية من الانخفاض في إيرادات الأجهزة.



ويتوقع هود أن تكون إيرادات Windows OEM "ثابتة نسبيًا" في الربع القادم.



وعند الحديث عن الأجهزة، تتجه كل الأنظار إلى قسم Microsoft Gaming لمعرفة آخر أرباح الشركة، وتقوم Microsoft الآن بالإبلاغ عن إيرادات Activision Blizzard كجزء من وحدة الألعاب الخاصة بها، مما يعزز الإيرادات الإجمالية في محتوى Xbox.



وارتفعت إيرادات محتوى وخدمات Xbox، والتي تتضمن Xbox Game Pass، بنسبة هائلة بلغت 61 % ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إيرادات Activision Blizzard، لذلك من الصعب أن نفهم على الفور كيف كان أداء Xbox بدون هذه الإضافة العملاقة.



وتقول مايكروسوفت إن التأثير الصافي من عملية الاستحواذ على Activision Blizzard يزيد قليلاً عن 2 مليار دولار من الإيرادات، لكن تكلفة التكامل وتكاليف المعاملات وتكاليف الإيرادات الأخرى يبلغ إجماليها 930 مليون دولار. ومع نفقات التشغيل الأخرى (1.59 مليار دولار) فإنها تؤدي إلى خسارة تشغيلية قدرها 440 مليون دولار.



أثناء اكتمال عملية الاستحواذ على Activision Blizzard، قامت Microsoft بتسريح 1900 عامل في قسم الألعاب في وقت سابق من هذا الشهر، مما أثر بشكل أساسي على موظفي Activision Blizzard. قامت Microsoft أيضًا بإصلاح إدارة Xbox الخاصة بها في الأشهر الأخيرة وحتى أنها عينت رئيسًا جديدًا لـ Blizzard في وقت سابق من هذا الأسبوع.












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