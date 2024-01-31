كيفية الحصول على تنبيهات عند موجات الطقس السيئ لمستخدمى أيفون

MENAFN - Youm7) طرحت أبل العديد من المميزات المهمة في تطبيق الطق ، حيث يستطيع تطبيق الطقس ‌إرسال إشعار إذا تم إصدار تنبيه بالطقس القاسي بالقرب منك، حتى تتمكن من الحصول على تنبيه بشأن العواصف الممطرة الكبرى والفيضانات والأعاصير وموجات الحرارة والأعاصير، وفقاً لموقع macrumors.

يمكنك تشغيل تنبيهات الطقس القاسي لموقعك الحالي وأي موقع أضفته إلى تطبيق الطقس، وتتوفر بيانات الطقس القاسي في معظم دول العالم.

قبل أن تتمكن من تمكين تنبيهات الطقس القاسي ، ستحتاج إلى منح إذن تطبيق الطقس للوصول إلى موقعك.

كيفية الحصول على إشعارات الطقس القاسي

1- افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك.

2- قم بالتمرير لأسفل، ثم اضغط

فوق الطقس.

3- اضغط على الموقع، ضمن "السماح بالوصول إلى الموقع"، اضغط فوق دائمًا.

بعد ذلك تمكين إشعارات الطقس

يمكنك الآن تمكين إشعارات الطقس القاسي مثل ذلك، قم بتشغيل تطبيق الطقس على جهاز iPhone‌ الخاص بك.

1- في شاشة التنبؤ لموقع ما، اضغط فوق الزر المكون من ثلاثة أسطر في الزاوية اليمنى السفلية من الواجهة.

2- اضغط على زر علامة القطع (ثلاث نقاط محاطة بدائرة) في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اضغط على الإشعارات في القائمة المنسدلة.

3- ضمن "الموقع الحالي"، قم بتشغيل المفتاح الموجود بجوار الطقس القاسي.اضغط على "السماح" في رسالة التأكيد، ثم اضغط على تم.