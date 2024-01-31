تعملها إزاى؟.. كيفية حظر الرسائل النصية على هاتف أندرويد

(MENAFN
- Youm7) يحتاج الكثير من مستخدمي هواتف أندرويد حذف الرسائل النصية غير المرغوب فيها ، وأسهل طريقة لحظر الرسائل النصية على نظام Android هي من خلال تطبيق رسائل Google، و يمكن لجميع هواتف أندرويد تنزيل تطبيق الرسائل واستخدامه من خلال متجر Google Play ، والعديد منها يأتي معه افتراضيًا، لذلك هذه هي الطريقة التي نسلط الضوء عليها هنا باعتبارها الأبسط.
الخطوة 1: افتح الرسائل .
الخطوة 2: اضغط مع الاستمرار على رسالة من شخص تريد حظره.
الخطوة 3: في قائمة السياق التي تظهر، حدد النقاط الثلاث الموجودة على اليمين.
الخطوة 4: اضغط على حظر .
الخطوة
5: بدلاً من ذلك، إذا سمحت بفتح الرسالة، يمكنك تحديد النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا.
الخطوة 6: حدد التفاصيل .
الخطوة 7: حدد حظر والإبلاغ عن البريد العشوائي
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