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تعملها إزاى؟.. كيفية حظر الرسائل النصية على هاتف أندرويد

1/31/2024 11:33:03 PM
(MENAFN- Youm7) يحتاج الكثير من مستخدمي هواتف أندرويد حذف الرسائل النصية غير المرغوب فيها ، وأسهل طريقة لحظر الرسائل النصية على نظام Android هي من خلال تطبيق رسائل Google، و يمكن لجميع هواتف أندرويد تنزيل تطبيق الرسائل واستخدامه من خلال متجر Google Play ، والعديد منها يأتي معه افتراضيًا، لذلك هذه هي الطريقة التي نسلط الضوء عليها هنا باعتبارها الأبسط.



الخطوة 1: افتح الرسائل .



الخطوة 2: اضغط مع الاستمرار على رسالة من شخص تريد حظره.



الخطوة 3: في قائمة السياق التي تظهر، حدد النقاط الثلاث الموجودة على اليمين.



الخطوة 4: اضغط على حظر .





الخطوة
5: بدلاً من ذلك، إذا سمحت بفتح الرسالة، يمكنك تحديد النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا.



الخطوة 6: حدد التفاصيل .



الخطوة 7: حدد حظر والإبلاغ عن البريد العشوائي












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