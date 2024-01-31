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لعبة Death Stranding متاحة الآن على أجهزة Iphone وipad وmac

1/31/2024 11:33:03 PM
(MENAFN- Youm7) أصبحت لعبة Death Stranding، لعبة الحركة بعد نهاية العالم، متاحة رسميًا اليوم على أجهزة iPhone وiPad وMac التي تعمل بمعالج Apple silicon، وفقاً لموقع macrumors.

يتولى اللاعبون دور Sam Bridges (الذي يلعبه Norman Reedus من The Walking Dead الشهير) كساعي مكلف بتسليم الإمدادات إلى المستعمرات المعزولة وإعادة توصيلها عبر شبكة لاسلكية بعد حدث كارثي يعرف باسم Death Stranding، ليفتح هذا الحدث بابًا بين الأحياء والأموات، مما يؤدي إلى ظهور مخلوقات بشعة من الحياة الآخرة تتجول في عالم مدمر.

يقوم ببطولة فيلم Death Stranding المخرج Mads Mikkelsen وLéa Seydoux وLindsay Wagner، و تبلغ مساحة لعبة الحركة ذات العالم المفتوح 69.75 جيجابايت لإصدار Mac، وسيكون التنزيل الأولي لنظام iOS 1.78 جيجابايت.

لعبة Death Stranding Director's Cut مدرجة حاليًا في متجر التطبيقات، حيث يمكن فقط لطرازات iPhone 15 Pro وأجهزة Mac أو iPad المجهزة بشرائح M-series من Apple تشغيل اللعبة بسعر 39.99 دولارًا، في الوقت الحالي، يتم خصم 50 % على الطلبات المسبقة بسعر 19.99 دولارًا، كما أنها عملية شراء عالمية، لذا عليك شرائها مرة واحدة فقط لتشغيلها على منصات متعددة.







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