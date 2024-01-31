لعبة Death Stranding متاحة الآن على أجهزة Iphone وipad وmac

(MENAFN
- Youm7) أصبحت لعبة Death Stranding، لعبة الحركة بعد نهاية العالم، متاحة رسميًا اليوم على أجهزة iPhone وiPad وMac التي تعمل بمعالج Apple silicon، وفقاً لموقع macrumors.
يتولى اللاعبون دور Sam Bridges (الذي يلعبه Norman Reedus من The Walking Dead الشهير) كساعي مكلف بتسليم الإمدادات إلى المستعمرات المعزولة وإعادة توصيلها عبر شبكة لاسلكية بعد حدث كارثي يعرف باسم Death Stranding، ليفتح هذا الحدث بابًا بين الأحياء والأموات، مما يؤدي إلى ظهور مخلوقات بشعة من الحياة الآخرة تتجول في عالم مدمر.
يقوم ببطولة فيلم Death Stranding المخرج Mads Mikkelsen وLéa Seydoux وLindsay Wagner، و تبلغ مساحة لعبة الحركة ذات العالم المفتوح 69.75 جيجابايت لإصدار Mac، وسيكون التنزيل الأولي لنظام iOS 1.78 جيجابايت.
لعبة Death Stranding Director's Cut مدرجة حاليًا في متجر التطبيقات، حيث يمكن فقط لطرازات iPhone 15 Pro وأجهزة Mac أو iPad المجهزة بشرائح M-series من Apple تشغيل اللعبة بسعر 39.99 دولارًا، في الوقت الحالي، يتم خصم 50 % على الطلبات المسبقة بسعر 19.99 دولارًا، كما أنها عملية شراء عالمية، لذا عليك شرائها مرة واحدة فقط لتشغيلها على منصات متعددة.
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