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احذر.. حيل توفير طاقة بطارية موبايلك الأيفون تؤدى لإبطاء جهازك

1/31/2024 11:33:03 PM
(MENAFN- Youm7) حذر أحد مستخدمي iPhone الأشخاص من الحيل الشائعة لتوفير طاقة البطارية، مدعيًا أنه يجعل هاتفك الذكى أبطأ، حيث ابتكر محبو شركة Apple جميع أنواع الحيل على مر السنين فى محاولة يائسة للحفاظ على طاقة أجهزتهم لفترة أطول، وإحدى هذه الأفكار التى سمعناها عدة مرات فى الماضى هى إيقاف تشغيل تطبيقات الخلفية.



ومن المعتقد على نطاق واسع أن التطبيقات التي تعمل عندما لا تكون قيد الاستخدام تقوم سراً بامتصاص الطاقة، لكن وفقًا للورانس فينش، أحد مستخدمي iPhone في منتديات مجتمع Apple، فإن هذه "أسطورة"، بحسب موقع thesun البريطاني.



ويقول إنه "لا يوجد شيء يمكن كسبه" من هذه العملية بل إنها تؤدي إلى تفاقم عمر البطارية، وقال: "من المعتقد الشائع أنه يجب عليك إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية لتحسين الأداء وتوفير عمر البطارية"، "لسوء الحظ، هذه أسطورة غير صحيحة في جميع المواقف تقريبًا."



ويوضح أنه على الرغم من أن الناس يعتقدون أنهم "يركضون" فى الخلفية، إلا أنهم في الواقع "معلقون"، ويواصل مستخدم iPhone القول إن إيقاف تشغيل تطبيقات الخلفية يؤدي إلى عكس توفير البطارية، لأنه يتم استخدام طاقة أكبر لتحميل التطبيق بدلاً من إعادة تشغيله من شاشة المهام المتعددة.



وتابع: "إن ذلك لا يجعل هاتفك أسرع (إنه فى الواقع يجعله أبطأ، لأن تهيئة التطبيق من وحدة التخزين تستغرق وقتًا أطول من إعادة تشغيله من حالة معلقة)"، "يجب عليك إغلاق التطبيق في شاشة التشغيل السريع فقط إذا كان "يعمل بشكل سىء" - لا يعمل بشكل صحيح، أو إذا كان يستخدم الطاقة (وفقًا للإعدادات/البطارية) ولا تحتاج إليها في الوقت الحالى."














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