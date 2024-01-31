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القيادة تهنئ السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر بمناسبة انتخابه ملكاً لماليزيا - جريدة الوطن السعودية

1/31/2024 11:32:11 PM
(MENAFN- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لملك ماليزيا السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر، بمناسبة انتخابه ملكاً لبلاده.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لجلالته، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية تهنئة، لملك ماليزيا السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر، بمناسبة انتخابه ملكاً لبلاده.
وأعرب ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لجلالته، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

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