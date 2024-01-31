القيادة تهنئ السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر بمناسبة انتخابه ملكاً لماليزيا - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لملك ماليزيا السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر، بمناسبة انتخابه ملكاً لبلاده.
وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لجلالته، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية تهنئة، لملك ماليزيا السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر، بمناسبة انتخابه ملكاً لبلاده.
وأعرب ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لجلالته، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والرقي.
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