وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني الأوضاع في غزة - جريدة الوطن السعودية

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني الأوضاع في غزة - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
1/31/2024 11:32:11 PM
(MENAFN
- Al Watan) تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية.
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