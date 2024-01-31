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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني الأوضاع في غزة - جريدة الوطن السعودية

1/31/2024 11:32:11 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية.

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