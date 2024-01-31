Thursday, 01 February 2024 09:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع شهداء غزة إلى 26900 - جريدة الوطن السعودية

1/31/2024 11:32:11 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 117 على التوالي إلى 26900 شهيدا، والجرحى إلى 65949 معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 150 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 313 خلال الساعات 24 الماضية، لافتة لمواصلة الدبابات الإسرائيلية محاصرة واستهداف مستشفيات مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ومنع سيارات الإسعاف من انتشال الشهداء والجرحى.

MENAFN31012024000089011017ID1107794673

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث