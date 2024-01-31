ارتفاع شهداء غزة إلى 26900 - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 117 على التوالي إلى 26900 شهيدا، والجرحى إلى 65949 معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 150 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 313 خلال الساعات 24 الماضية، لافتة لمواصلة الدبابات الإسرائيلية محاصرة واستهداف مستشفيات مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ومنع سيارات الإسعاف من انتشال الشهداء والجرحى.
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