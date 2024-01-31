نائب أمير مكة يستأنف جولاته التفقدية على محافظات المنطقة الأسبوع المقبل

(MENAFN
- Al Watan) يستأنف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز الأسبوع المقبل، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة، بزيارة؛ الطائف، ميسان، الخرمة، المويه، تربة، ورنية.
ويلتقي نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال جولاته أهالي المحافظات، كما يترأس اجتماع المجالس المحلية؛ ويطلع على المشاريع المنجزة، والجاري تنفيذها، والمعتمدة، كما يدشن سموه عدداً من المشاريع التنموية ويرافقه في الجولات مسؤولي القطاعات الحكومية بالمنطقة بهدف تعزيز التواصل المباشر بين المسؤول والمواطن .
وتأتي زيارات نائب أمير منطقة مكة المكرمة لمحافظات المنطقة ، لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ــ يحفظهما الله ــ وبمتابعة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وبتكليف مباشر من لدن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بهدف الالتقاء بأهالي المحافظات وتلبية مطالبهم وفق تطلعات ولاة الأمر، كذلك الوقوف ميدانياً على مشاريع التنمية ومتابعة سير العمل فيها.
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