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نائب أمير مكة يستأنف جولاته التفقدية على محافظات المنطقة الأسبوع المقبل

1/31/2024 11:31:55 PM
(MENAFN- Al Watan) يستأنف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز الأسبوع المقبل، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة، بزيارة؛ الطائف، ميسان، الخرمة، المويه، تربة، ورنية.
ويلتقي نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال جولاته أهالي المحافظات، كما يترأس اجتماع المجالس المحلية؛ ويطلع على المشاريع المنجزة، والجاري تنفيذها، والمعتمدة، كما يدشن سموه عدداً من المشاريع التنموية ويرافقه في الجولات مسؤولي القطاعات الحكومية بالمنطقة بهدف تعزيز التواصل المباشر بين المسؤول والمواطن .
وتأتي زيارات نائب أمير منطقة مكة المكرمة لمحافظات المنطقة ، لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ــ يحفظهما الله ــ وبمتابعة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وبتكليف مباشر من لدن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بهدف الالتقاء بأهالي المحافظات وتلبية مطالبهم وفق تطلعات ولاة الأمر، كذلك الوقوف ميدانياً على مشاريع التنمية ومتابعة سير العمل فيها.

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