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الدفاع المدني يدشّن 8 خدمات جديدة في بوابة سلامة الإلكترونية

1/31/2024 11:31:55 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية وزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، دشّنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم، 8 خدمات جديدة في بوابة "سلامة" الإلكترونية المرتبطة بمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أعمال"، بحضور المدير العام المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، وذلك في مقر نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض.
وتشمل الخدمات الجديدة، إصدار التقارير الفنية للرخص متعددة السنوات، وإصدار التقارير الفنية لتجديد رخص البلدية غير الفورية، وإصدار ترخيص واحد لأكثر من نشاط للأنشطة المتجانسة، وإصدار تقارير الزيارة الدورية لعقود الصيانة، وتجديد رخصة البلدية وترخيص الدفاع المدني، ونقل ملكية رخصة البلدية وترخيص الدفاع المدني، وإصدار رخصة البلدية وترخيص الدفاع المدني للأنشطة المتجانسة، وتوحيد مُدد رخصة البلدية وتصريح الدفاع المدني.

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