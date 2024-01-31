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وظائف بنظام التعاون في جامعة أم القرى

1/31/2024 11:31:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت جامعة أم القرى عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للفصل الدراسي الثالث من العام الجامعي 1445هـ، لحملة الماجستير والدكتوراه للتخصصات المُدرجة في بوابة التعاون على أن يكون التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني, اعتباراً من اليوم وحتى التاسع والعشرين من رجب الحالي ويتم تسجيل الدخول عن طريق بوابة التعاون .
وحددت الجامعة شروطاً للقبول منها: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا تقل الدرجة العلمية عن درجة الماجستير في التخصص المطلوب وألا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي عن (جيد جداً) وتوافق التخصص الدقيق مع تخصص القسم بالإضافة إلى استيفاء جميع الشروط الواجب توفرها في المتقدمين على الوظائف العامة.

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