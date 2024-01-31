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أجهزة إنعاش قلبي بالمسجد النبوي

1/31/2024 11:31:55 PM
(MENAFN- Al Watan) انتهت هيئة الهلال الأحمر السعودي من تركيب أجهزة إنعاش قلبي رئوي بأحدث التقنيات في المسجد النبوي الشريف، بهدف تعزيز السلامة وتوفير الرعاية الصحية للمصلين والزوار، وسجلت أجهزة الإنعاش القلبي داخل المسجد النبوي الشريف 13 حالة استخدام خلال العام الماضي 2023.
ويتوزع 18 جهاز إنعاش قلبي في أماكن حيوية داخل المسجد، ويتواجد 15 جهازا في الأبواب الرئيسة، وجهازان بالباب القبلي والساحة الشمالية الغربية، وجهاز بالسطح العلوي.
وتعد أجهزة الإنعاش القلبي جزءًا حيويًا من التجهيزات الطبية المستخدمة لإنقاذ حياة الأفراد الذين يعانون من حالات طارئة، خاصةً في حالات توقف القلب أو انخفاض نشاطه، حيث تتمثل وظيفة هذه الأجهزة في توفير تيار كهربائي منتظم للقلب، سعيًا لاستعادة نمط نبضه الطبيعي.
كما تعد الخدمات الطبية والإسعافية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي داخل المسجد النبوي الشريف جزءًا من منظومة متكاملة وشاملة تقدمها الجهات المعنية في سبيل ضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن، والتعامل مع أي طارئ صحي وتقديم الرعاية اللازمة في أوقات الحاجة، وتوفير بيئة صحية آمنة.

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