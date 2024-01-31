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تحسين الإنتاجية على طاولة مجلس تعليم المدينة المنورة

1/31/2024 11:31:55 PM
(MENAFN- Al Watan) رأس مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة، ناصر بن عبدالله العبدالكريم، الاجتماع الثاني لمجلس تعليم منطقة المدينة المنورة، الذي تستضيفه إدارة تعليم ينبع في قاعة الخزامى بمنتجع يم.
وافتتح العبدالكريم أعمال المجلس، ثم توالى المشاركون في تقديم أوراق العمل، والتي بدأت بورقة للدكتورة عزة الغامدي، عن تحسين الإنتاجية المعرفية لشاغلي الوظائف التعليمية وأثرها الإيجابي في تعزيز جودة العملية التعليمية، وتحقيق نتائج تعلم أفضل، ثم قدمت مشرفة الحاسب الآلي بتعليم ينبع، عزة آل كباس، ورقة بعنوان ((الدمج الفعال للتقنية في دعم نواتج التعلم)).
وفي الفترة الثانية من المجلس قدم رئيس شعبة العلوم بتعليم ينبع، سعد الحبيشي، ورقة بعنوان ((أكاديمية التفوق العلمي في العلوم والرياضيات))، ثم قدما د.عبدالعزيز الزهراني، والدكتورة رسمية الجهني، من تعليم المدينة ورقة بعنوان ((تعزيز مهارات القرن الواحد والعشرين لدى الطلبة الموهوبين في مدارس التعليم الخاص بالمدينة المنورة)) (تصور مقترح)، ثم قدم مشرف التوجيه الطلابي بتعليم ينبع، علي الكثيري، ورقة بعنوان ((دور الأسرة في تنمية الاتجاهات الإيجابية للطلبة نحو ذواتهم المعززة لصحتهم النفسية))، ثم قدم المشرف على البرنامج الإثرائي بتعليم ينبع، علي البلوي، ورقة بعنوان ((دور البرامج الأكاديمية في تنمية المهارات البحثية والتعلم الذاتي))، حوار مع طلبة (تطلعات وآمال)، ناقشته رئيسة قسم الموهوبات بتعليم ينبع، غادة الحويطي.
وناقش المجلس في ختام الاجتماع عددًا من التوصيات والاقتراحات، إلى جانب تحديد مكان وموعد الاجتماع القادم.

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