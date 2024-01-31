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المعجب يتفقد نيابة الأحساء ويلتقي منسوبيها والمستفيدين

1/31/2024 11:31:54 PM
(MENAFN- Al Watan) تفقد النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، النيابة العامة بمحافظة الأحساء، والتقى أعضاء ومنسوبي النيابة العامة، مؤكدا أهمية تضافر الجهود المشتركة، والتكامل بين النيابة العامة والجهات العدلية والأمنية، لمعالجة القضايا الجزائية وفق النظام بشكل عاجل، خاصة قضايا الموقوفين منهم، والتحقق من تمتعهم بالضمانات المقررة لهم، ورعاية حقوقهم المكفولة نظامًا عبر الجولات الرقابية على السجون ودور التوقيف.
والتقى المعجب عددًا من المراجعين، واستمع إلى ملاحظاتهم وطلباتهم الجزائية، ووجه باتخاذ اللازم بشأنها وفق النظام.
وتعدُّ هذه الجولة امتدادًا لجولات النائب العام التفقدية لنيابات المناطق والمحافظات في المملكة، للوقوف على العمل القضائي والنيابي بها، ولقاء مراجعي النيابة العامة، ومعالجة طلباتهم إنفاذا لتوجيهات القيادة في هذا الشأن.

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