Thursday, 01 February 2024 09:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


14 مليون حاج ومعتمر تخدمهم هدية

1/31/2024 11:31:54 PM
(MENAFN- Al Watan) قدمت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية خدماتها لأكثر من 14 مليون حاج ومعتمر وزائر في العام 1444 - 2023، خلال رحلتهم الإيمانية لأداء مناسك الحج والعمرة، وزيارة المسجد النبوي، وذلك منذ وصولهم حتى مغادرتهم في نقاط اتصال الجمعية بالمستفيدين، بدءًا من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية للمملكة وصولًا إلى مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، وطرق مرور الحجاج والمعتمرين والزوار وأماكن وجودهم.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس تركي الحتيرشي، أن الجمعية تسعى لتنفيذ توجيهات القيادة في توفير جميع السبل والإمكانات اللازمة للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن أثناء أدائهم للمناسك، مؤكدًا أن الجمعية هي جزء من منظومة متكاملة من القطاعات العاملة في الحج والعمرة بإشراف من وزارة الحج والعمرة.
وجبات إفطار
بين الحتيرشي أن الجمعية قدمت خدماتها لـ 14.234.854 حاجا ومعتمرا وزائرا من خلال برنامج هداية الحاج والمعتمر الذي يعنى بإثراء تجربة ضيف الرحمن برسائل توجيهية وإرشادية والترجمة وتنسيق الفتوى وتوزيع وتعليم القرآن الكريم باستخدام التقنيات الحديثة، وبرنامج الإطعام، والذي يختص بتقديم وجبات إفطار الصائمين بالحرمين الشريفين وتوزيع سقيا ماء زمزم ومياه صحية والوجبات الجافة، وبرنامج الضيافة السعودية الذي يعنى بتقديم الضيافة العربية الأصيلة والقهوة السعودية وخدمة الراحة، وبرنامج العناية الذي يعتني بضيف الرحمن بتوفير منتجات هدية تسهل عليهم أثناء المناسك وزيارة المرضى في مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ورعاية الأطفال التائهين في مركز متخصص، وبرنامج الوكالات والكفارات والذي ييسر على ضيوف الرحمن تنفيذ نسك الهدي والأضاحي وكفارات الدم والنيابة في تنفيذ نسك الحج أو العمرة، مشيدًا بالإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية والأعمال التطوعية بوزارة الحج والعمرة على دعمها وتمكينها للجمعية؛ لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في رحلتهم لأداء المناسك.

MENAFN31012024000089011017ID1107794665

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث