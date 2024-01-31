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عيادات للطب الوقائي بمكة

1/31/2024 11:31:54 PM
(MENAFN- Al Watan) دشّن تجمّع مكة المكرمة الصحي عيادات الطب الوقائي في مستشفيات العاصمة المقدسة التي تأتي في إطار التوسع المستمر لتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والوقائية للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن الرعاية الوقائية هي إحدى المكونات الرئيسة في نموذج الرعاية الصحية؛ وذلك لتعزيز صحة الأفراد والوقاية من الأمراض، ويرتكز عمل العيادة الوقائية على تقديم خدمات طبية متخصصة منها التشخيص المبكر للأمراض المزمنة والسرطان، والتحصينات، والعلاجات الوقائية وصحة المسافرين، وهشاشة العظام، والمشورة الطبية، والتدخل الوقائي لمجموعة متنوعة من الأمراض المعدية والحالات الصحية.

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