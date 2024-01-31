Thursday, 01 February 2024 09:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة

1/31/2024 11:31:54 PM
(MENAFN- Al Watan) سجّلت محافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية، أمس، درجة مئوية واحدة كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، بينما شهدت أجزاء من مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة سماء غائمة جزئيا إلى غائمة، تتخللها سحب ممطرة.
وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

MENAFN31012024000089011017ID1107794663

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث