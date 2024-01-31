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الصحة العالمية سكان غزة يموتون من الجوع بسبب القيود على المساعدات الإنسانية

1/31/2024 11:30:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شدد مدير عمليات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين على أن سكان قطاع غزة «يموتون من الجوع» بسبب القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية.
وقال راين، في مؤتمر صحافي، «هناك سكان يموتون من الجوع ويتم دفعهم إلى حافة الهاوية وهم ليسوا أطرافا في هذا النزاع (...) ويجب حمايتهم كما يجب حماية مرافقهم الصحية».
وأضاف «الشعب الفلسطيني في غزة في قلب كارثة هائلة»، مشيرا إلى أن الوضع قد يزداد سوءا.
وأشار راين إلى أن الوصول إلى التغذية السليمة أصبح قضية رئيسية في قطاع غزة، خصوصا مع الانخفاض الحاد في عدد السعرات الحرارية ونوعية الأغذية التي يتناولها سكان غزة.
وذكر أنه ليس من المفترض أن يعيش السكان إلى أجل غير مسمى على المساعدات الغذائية، موضحا «من المفترض أن تكون هذه المساعدات عبارة عن مساعدات غذائية طارئة لدعم السكان».
وتابع أن مزيج «نقص التغذية مع الاكتظاظ والتعرض للبرد بسبب نقص المأوى (...) يمكن أن يوفر ظروفا ملائمة لانتشار الأوبئة على نطاق واسع» خصوصا بين الأطفال «وقد بدأنا نراها».
من جهته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس إن المنظمة تواجه «تحديات شديدة» مستمرة في إطار دعم النظام الصحي في غزة.
وأضاف غبرييسوس «أكثر من 100 ألف من سكان غزة إما قتلوا أو أصيبوا أو فقدوا ويفترض أنهم ماتوا».
وتابع «إن خطر المجاعة مرتفع ويتزايد كل يوم مع استمرار الأعمال العدائية وتقييد وصول المساعدات الإنسانية».
ولفت إلى أن مستشفى ناصر الطبي في خان يونس يعمل بسيارة إسعاف واحدة فقط حاليا فيما يتم جلب المرضى على عربات تجرها حمير.
وقال غبرييسوس إن منظمة الصحة العالمية حاولت إيصال الطعام إلى المستشفى مؤخرا، لكن تم تجريد الشاحنات من تلك المساعدات «من قبل حشود في أمس الحاجة إلى الغذاء».

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