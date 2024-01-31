الهجمات في البحر الأحمر خفضت حركة الشحن بنسبة 30%

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن صندوق النقد الدولي أن الهجمات في البحر الأحمر تسببت بانخفاض حركة الشحن بنسبة 30% العام الحالي، على خلفية تواصل هجمات اليمنيين على سفن تجارية.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور «تتمثل الحركة الكبيرة في البحر الأحمر في شحن الحاويات التي انخفضت بنسبة 30% تقريبا».
وأضاف أن «تراجع حركة التجارة تسارع منذ بداية العام الحالي».
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