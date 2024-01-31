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الهجمات في البحر الأحمر خفضت حركة الشحن بنسبة 30%

1/31/2024 11:30:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن صندوق النقد الدولي أن الهجمات في البحر الأحمر تسببت بانخفاض حركة الشحن بنسبة 30% العام الحالي، على خلفية تواصل هجمات اليمنيين على سفن تجارية.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور «تتمثل الحركة الكبيرة في البحر الأحمر في شحن الحاويات التي انخفضت بنسبة 30% تقريبا».
وأضاف أن «تراجع حركة التجارة تسارع منذ بداية العام الحالي».

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