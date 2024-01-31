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الأمم المتحدة 8 ملايين سوداني نزحوا بسبب الحرب

1/31/2024 11:30:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان أمس أن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان أدت إلى نزوح «نحو ثمانية ملايين» شخص، وذلك خلال زيارة له إلى اثيوبيا.
منذ 15 أبريل 2023، أدت الحرب في السودان بين القوات الموالية لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بلقب حميدتي، إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص بحسب «مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها» (أكليد)، وهي منظمة غير حكومية يستند إلى حصيلتها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا».
وقال غراندي في بيان إن «النزاع الوحشي في السودان» أدى إلى نزوح «نحو 8 ملايين» شخص ودعا إلى «دعم عاجل لتلبية احتياجاتهم».
وأضاف «سمعت قصصا مؤلمة عن فقدان عائلة وأصدقاء ومنازل وسبل العيش لكن وسط هذا اليأس، لمست أيضا تصميم اللاجئين على المضي قدما اذا قدمنا لهم الدعم والفرص».
في 21 ديسمبر، قدر متحدث باسم الأمم المتحدة أن النزاع يشكل «أكبر أزمة نزوح في العالم».
واستقبلت إثيوبيا، إحدى الدول الست المجاورة للسودان، منذ ابريل 2023 أكثر من مئة ألف شخص هربوا من المعارك بحسب الأمم المتحدة. يضاف هؤلاء إلى نحو 50 ألف لاجئ سوداني متواجدين في البلاد.
وقالت مفوضية اللاجئين في بيان إنه «الأسبوع الماضي، تجاوز عدد الوافدين الجدد إلى تشاد 500 ألف شخص منذ ابريل الماضي، وفي جنوب السودان يعبر ما متوسطه 1500 شخص يوميا البلاد».

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