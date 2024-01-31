Thursday, 01 February 2024 09:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انقلابيو بورما يمددون الطوارئ 6 أشهر جديدة ويؤجلون الانتخابات

1/31/2024 11:30:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مددت المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما حالة الطوارئ ستة أشهر، مرجئة مرة جديدة الانتخابات التي وعدت بتنظيمها في فبراير الجاري.
وجاء في بيان صادر عن المجموعة العسكرية أن «الرئيس بالوكالة (أو مينت سوي) أعلن تمديد حالة الطوارئ ستة أشهر إضافية لأن الوضع لم يعد إلى طبيعته، وللسماح بمواصلة القتال ضد الإرهابيين».
وأعلن العسكريون حالة الطوارئ في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي من السلطة في مطلع فبراير 2021، لتبدأ فترة من القمع استهدفت أنصار العودة إلى الديموقراطية.
ومنذ ذلك الحين، تم تجديد حالة الطوارئ مرات عدة، في ظل نزاع واسع النطاق في عدد من المناطق بين الجيش ومعارضيه السياسيين والإثنيين.
ويفرض الدستور، الذي سنه الجيش في عام 2008، على السلطات تنظيم اقتراع خلال الأشهر الستة التي تلي رفع حالة الطوارئ.
وقد قتل أكثر من 4400 شخص في حملة القمع التي أعقبت الانقلاب، وفقا لمرصد محلي.
ومنذ انقلاب الاول من فبراير 2021، يواجه الجيش النظامي صعوبة في القتال ضد عشرات الميليشيات المسلحة المكونة من ناشطين شباب مؤيدين للديموقراطية اختبأوا في مناطق مختلفة من البلاد.
ويرى محللون أنه من السابق لأوانه توقع سقوط المجلس العسكري أو تغيير قادته.
وقال ديفيد ماثييسون الخبير المستقل في شؤون بورما لوكالة «فرانس برس» إن «الارهاب والعنف الشديد والاغتصاب والتعذيب والنهب وحرق القرى تشكل منذ فترة طويلة عقائد في العمليات العسكرية».
وأضاف «يعتقد مجلس إدارة الدولة (كما يطلق المجلس العسكري على نفسه) أن الاستمرار في الفظائع والقوة النارية الثقيلة سيضمن بقاء النظام».

MENAFN31012024000130011022ID1107794627

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث