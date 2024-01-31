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باكستان حكم جديد على عمران خان بالسجن 14 عاما بتهمة الفساد

1/31/2024 11:30:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته أمس بالسجن 14 عاما في قضية فساد تتعلق بهدايا تلقاها حين كان في السلطة.
وجاء ذلك بعد يوم من الحكم على عمران خان بالسجن عشرة أعوام بتهمة تسريب وثائق سرية، وقبل بضعة أيام من انتخابات تشريعية وإقليمية في الثامن من فبراير، لم يسمح له بالترشح فيها.
وعلق متحدث باسم حزبه «حركة إنصاف» في رسالة إلى وسائل الإعلام «يوم آخر حزين في تاريخ نظامنا القضائي المفكك». ولم يتضح ما إذا كان الحكمان تراكميين.
وجرت المحاكمتان في سجن أديلا حيث يحتجز عمران خان بعد اعتقاله في أغسطس. وهو متهم في عشرات القضايا، وأعلن عدم أهليته للترشح لانتخابات لمدة خمس سنوات.
وأكد محامي الدفاع عن رئيس الوزراء السابق وزوجته سلمان صفدار الحكم لوكالة فرانس برس، موضحا «دين عمران خان وبشرى بيبي» فيما أفادت «حركة إنصاف» أن زوجته التي لم تحضر خلال المحاكمة سلمت نفسها لاحقا إلى الشرطة.
وتزوج رئيس الوزراء السابق بيبي، مستشارته الروحية سابقا، عام 2018 قبل بضعة أشهر من تولي منصبه، وهي زوجته الثالثة. وكان عمران خان متهماً بتلقي هدايا صرح عنها بقيمة مخفضة حين كان في السلطة وباعها لاحقا بأسعار مرتفعة.
ويحتم القانون على رئيس الوزراء الإعلان عن كل الهدايا التي يتلقاها ولا يحق له بالاحتفاظ سوى بهدايا تكون قيمتها أدنى من مبلغ معين، أو يمكنه شراؤها بثمن محدد رسميا.
وصدر الحكمان قبل نحو عشرة أيام من انتخابات تضمنت حملتها اتهامات بالتزوير وتخللها قمع استهدف «حركة إنصاف»، الحزب الذي أسسه خان.
ويقول محللون إن عمران خان أطيح بموجب مذكرة حجب ثقة في أبريل 2022 بعدما خسر دعم الجيش الواسع النفوذ في باكستان.
وهو يتهم منذ ذلك الحين المؤسسة العسكرية بأنها خلف متاعبه مع القضاء لمنعه من العودة إلى السلطة.

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