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المزارعون يوسعون دائرة الحصار في فرنسا والغضب يمتد إلى إسبانيا وإيطاليا

1/31/2024 11:30:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اتسعت دائرة الحصار الذي يفرضه المزارعون في فرنسا أمس رغم محاولات الحكومة تهدئة حراكهم الغاضب الذي طال عدة دول أوروبية للتنديد خاصة بسياسات الاتحاد الأوروبي.
والغضب الذي امتد أيضا إلى إسبانيا وإيطاليا، كان عارما في فرنسا حيث قام المزارعون منذ الاثنين الماضي بإغلاق العديد من الطرق السريعة المؤدية إلى باريس بجراراتهم، مما تسبب في أزمة جديدة بعد عام من تعديل مثير للجدل لنظام التقاعد.
وصباح امس واصل المزارعون التقدم بجراراتهم لتطويق ليون (جنوب شرق)، ثالث مدينة في فرنسا. وإلى الشمال، انطلقت قافلة مزارعين متجهة من الجنوب الغربي نحو سوق رونجيس، أكبر سوق للمنتجات الطازجة في العالم والذي يزود المنطقة الباريسية بالإمدادات.
وأدت الأحداث المناخية القاسية وإنفلونزا الطيور وارتفاع أسعار الوقود وتدفق المنتجات الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية، إلى تنامي السخط بين المزارعين.
في شرق فرنسا، عند إحدى نقاط الإغلاق المائة التي احصتها السلطات، قالت جوانا ترو، وهي مزارعة حبوب ومربية مواش شاركت في التعبئة «لا نريد بالضرورة أن نتلقى مساعدات، إننا نريد قبل كل شيء تعرفة مرضية».
وعلى الرغم من تدابير الدعم، بما في ذلك إلغاء الزيادة الضريبية على الديزل الزراعي وتقديم مساعدة لمنتجي النبيذ بقيمة 80 مليون يورو، فإن الحكومة فشلت في تهدئة الغضب وتحاول التحرك على الجبهة الأوروبية.
وقررت باريس الدخول في «مواجهة» مع المفوضية الأوروبية لمعارضة إبرام اتفاقية تجارية مع تكتل «ميركوسور» الذي يضم أبرز القوى التجارية في أميركا اللاتينية (البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي).
وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أمس، لقناة «سي نيوز» أن اتفاق التجارة الحرة مع دول زراعية مهمة «لا يعود بالفائدة على مربينا ولا يمكن ولا ينبغي التوقيع عليه في وضعه الحالي».
من جهته، دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاول في السويد عن السياسة الزراعية المشتركة أمام الصعوبات التي يواجهها المزارعون في بلاده.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون «سيكون من السهل تحميل أوروبا المسؤولية» موضحا أنه «دون سياسة زراعية مشتركة، لن يحصل مزارعونا على أي دخل ولن يتمكن كثر من العيش».
وعزا رفض إبرام اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي وتكتل «ميركوسور»، والتي تسعى إليها دول مثل ألمانيا، إلى وجود «قواعد لا تتوافق مع قواعدنا».
وطلب الرئيس الفرنسي وضع «تدابير واضحة» من أجل استيراد الدجاج والحبوب من أوكرانيا. ومن المقرر أن يجتمع اليوم الخميس مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، على هامش القمة الأوروبية حول دعم أوكرانيا.
ودعا الموزعين إلى «عدم احتساب كل القيمة المضافة» في المفاوضات مع المزارعين.
وخلال الاجتماع أبرم الزعيمان «شراكة استراتيجية متجددة» مع التركيز على الدفاع.
وامتد الحراك الغاضب إلى جميع أنحاء القارة، فبعد التظاهرات التي شهدتها ألمانيا وپولندا ورومانيا وبلجيكا وإيطاليا في الأسابيع الأخيرة، أعلنت النقابات الزراعية الرئيسية الثلاث في اسبانيا انضمامها إلى التحرك، مع عمليات «تعبئة» في كل أنحاء البلاد خلال «الأسابيع المقبلة» للتنديد بالقواعد الأوروبية.
وشهدت إيطاليا أيضا تظاهرات عفوية في الأسابيع الأخيرة حيث احتج أمس الاول عشرات المزارعين بجراراتهم قرب ميلانو قائلين إنهم تعرضوا إلى «الخيانة من أوروبا».
من جهتها، تعهدت الحكومة اليونانية التي تواجه أيضا احتجاجات متزايدة من القطاع الزراعي، تسريع دفع المساعدات المالية للمزارعين المتضررين من فيضانات العام الماضي.
وساهمت السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة الجديدة التي عززت الأهداف البيئية الملزمة منذ العام 2023، وقانون «الميثاق الأخضر» الأوروبي، وإن لم يدخل حيز التنفيذ بعد، بشكل خاص في إثارة الغضب.

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