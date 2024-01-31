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الحوثيون يطلقون صواريخ باتجاه مدمرة أميركية في البحر الأحمر

1/31/2024 11:30:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد المتمردون اليمنيون أمس أنهم أطلقوا صواريخ بحرية عدة باتجاه مدمرة أميركية في البحر الأحمر، بعد ساعات من إعلان الجيش الأميركي إسقاط صاروخ للحوثيين.
وجاء في بيان نشره المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أنه «انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأميركي ـ البريطاني على بلدنا، أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأميركية «يو إس إس غريفلي» في البحر الأحمر».
وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعلنت فجر أمس أن الحوثيين أطلقوا «صاروخ كروز مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر».
وأضافت أنه «تم إسقاط الصاروخ بواسطة المدمرة «يو إس إس غريفلي». ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات».
ومنذ أكثر من شهرين، ينفذ الحوثيون المدعومون من إيران هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة حماس وإسرائيل منذ 7 أكتوبر.

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