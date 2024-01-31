ولي العهد السعودي ووزير الخارجية البريطاني بحثا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

(MENAFN
- Al-Anbaa) اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في الرياض مع وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد كاميرون.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، في بيان، انه جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار.
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