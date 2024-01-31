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تقدم جيد في مفاوضات الهدنة واتهام إسرائيل بتنفيذ إعدامات ميدانية

1/31/2024 11:30:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت مدينة خان يونس قتالا عنيفا أمس وسط دعوات من الأمم المتحدة إلى مواصلة المساعدات لغزة عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفيما الجهود للتوصل إلى هدنة جديدة مستمرة.
وتكثف الدول الوسيطة جهودها الرامية إلى التوصل لهدنة جديدة، بعد قرابة 4 أشهر من بدء الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر بسبب الهجوم المباغت الذي شنته حماس على الأراضي الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري لمحطة «بي بي إس» الأميركية: «إننا في لحظة جيدة من المفاوضات (بشأن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار) وتوصلنا لأمور كثيرة استعصت علينا لمدة شهرين».
مسودة الاتفاق
وأضاف ان حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أعلنت تلقيها مسودة وتناقشها و«هذا ما كنا بعيدين عنه قبل أسبوعين».
إلى ذلك، قال رؤساء وكالات إنسانية دولية إن قرارات بعض الدول بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ستكون لها عواقب كارثية على سكان غزة، مؤكدين أنه «لا يمكنهم التخلي» عن سكان غزة.
وقالت الوكالة أمس إن إجراء تحقيق مستقل في اتهامات لعاملين في الوكالة بالضلوع في هجوم «حماس» على إسرائيل، أمر «مهم للغاية».
وقالت تمارا الرفاعي، المتحدثة باسم الوكالة التابعة للأمم المتحدة لفرانس برس إنه «من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نجري تحقيقا مستقلا في هذه الأمور المحددة في الحالات الفردية التي لفتت إسرائيل انتباهنا إليها».
وأضافت: «لدينا 33 ألف موظف، جميعهم تقريبا يعملون بجد وملتزمون جدا، وعملوا في الوكالة لسنوات طويلة».
وأشارت الرفاعي إلى أن «الأونروا» تسلمت «ادعاءات من الحكومة الإسرائيلية بشأن 12 اسما في غزة، وكان علينا التحقق من هذه الأسماء في سجلاتنا التي تضم 13000 موظف في غزة وتمكنا من مطابقة 8 من هذه الأسماء».
من جهة أخرى، قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، أمس إن هناك التزاما على جميع الدول بأن توقف تمويل وتسهيل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بعد أن أشارت محكمة العدل الدولية إلى أن إمكانية أن تمثل تلك الأعمال إبادة جماعية أمر معقول.
جثامين مكبلة
ميدانيا، أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال ارتكب جريمة إعدام ميدانية بحق 30 معتقلا من بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، بعد العثور على جثامينهم داخل إحدى المدارس التي كان يحاصرها، وهم مكبلو الأيدي ومعصوبو الأعين، أي كانوا رهن الاعتقال.
وأوضح، في بيان له أمس نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن عمليات الإعدامات الميدانية والاختفاء القسري بحق المعتقلين قد تصاعدت، في ضوء استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ 117 على التوالي.
وأشار إلى تصاعد شهادات المعتقلين الذين أفرج عنهم على مدار الفترة الماضية، حول عمليات التعذيب والتنكيل والإذلال، بما فيهم شهادات لنساء وأطفال.
وشدد على أن إصرار الاحتلال على إبقاء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، يحمل تفسيرا واحدا، هو أن هناك قرارا بالاستفراد بهم، بهدف تنفيذ المزيد من الجرائم بحقهم بالخفاء، إذ يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة.
ووجه نادي الأسير نداءه مجددا إلى كافة المؤسسات الحـقـوقـيـة الـدولـية بمستوياتها المختلفة بضرورة الضغط والعمل على وقف جريمة الإخفاء القسري بحق المعتقلين من غزة، مؤكدا أنه وفي ضوء مطالبة محكمة العدل الدولية الإفراج عن (رهائن) الاحتلال في غزة، فإننا نذكر العالم أن الآلاف من معتقلي غزة هم رهن الإخفاء القسري منذ بدء العدوان.
إلى ذلك، طال قصف عنيف مدينة خان يونس المدمرة في جنوب قطاع غزة، بحسب وكالة فرانس برس، حيث تخوض القوات الإسرائيلية معارك على الأرض مع حركة حماس.
تجدد القصف
وأفاد شهود عيان بتجدد القصف المدفعي صباح أمس في محيط مستشفى ناصر الطبي في خان يونس. ولجأ آلاف المدنيين إلى تلك المنشأة الطبية وكذلك إلى مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، حيث أبلغ الطاقم الطبي عن قتال في محيطه.
وأفادت وزارة الصحة التابعة لحماس عن مقتل 150 شخصا خلال 24 ساعة في كل أنحاء القطاع.
وأعلن مكتب الإعلام التابع لحماس أن طائرات إسرائيلية «شنت عشرات الغارات استهدفت وسط وغرب خان يونس بالتزامن مع إطلاق نار وقنابل إنارة عند بوابة صلاح الدين قرب حدود مصر في رفح، وعلى منازل في دير البلح ومخيمي النصيرات والمغازي أوقعت عشرات الشهداء، وعشرات المصابين».
من جانبها، قالت كتائب سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي إنها فجرت دبابة صهيونية بعبوة ثاقب برميلية في محيط جورة العقاد بخان يونس. وأضافت: قصفنا بقذائف هاون تجمعا لجنود وآليات العدو في محيط الحي النمساوي غرب خان يونس.
كما أعلنت انها استهدفت بصاروخ موجه مجموعة من جنود الاحتلال متحصنة داخل مبنى شمال غرب المنطقة الوسطى في قطاع غزة. وأضافت انها قصفت بقذائف هاون جنود وآليات الاحتلال في محور التقدم شرق مخيم البريج شمال القطاع.
من جهة أخرى، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس مقتل شرطي في الهجوم الذي نفذته حماس، مشيرة إلى أن جثته لاتزال محتجزة لدى نشطاء في قطاع غزة.
ارتفاع عدد الضحايا
في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أمس ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 26900 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر.
وأكدت الوزارة مقتل 150 شخصا على الأقل في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما أصيب نحو 65949 شخصا منذ اندلاع الحرب. وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات و«يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم».

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