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الأثر الجميل!

1/31/2024 11:30:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في بعض الأيام عندما كنت طالبا في المرحلة المتوسطة، وكانت المدرسة قريبة من البيت، كنت أحيانا أرجع مشيا على الأقدام..
ذات مرة وأنا راجع تحت حرارة الشمس الشديدة.
وأحمل على ظهري حقيبة مليئة بالكتب الثقيلة،
اوقفتني امرأة شابة عرضت علي المساعدة بتوصيلي.
اخبرتها بأن بيتي قريب واكاد أن أصل.. شكرتها وذهبت.
بعد سنوات طويلة هي ذهبت وربما تزوجت وأنجبت أطفالا وانشغلت في هذه الحياة.
وأعلم يقينا أنها فعلت هذا الفعل ونسيته ونسيتني معه.. ولكنني لم أنس ما فعلته.
وما زلت أدعو لها كلما تذكرتها.
تركت في قلبي أثرا جميلا.
الأثر الجميل لا ينسى وإن غاب صاحبه وإن مات.
يبقى الأثر وتبقى الأفعال الجميلة خالدة.
مهما صغر عمل الخير ولو كان بسيطا في نظرك.
لكن عند الله عظيم وكبير.
ولا ينسى من فعلت له الخير سيتذكرك بكل خير ومحبة وسيدعو لك.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق».
وقال صلى الله عليه وسلم: «لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس».
فكل عمل لو كان بسيطا بنظرك إن أخلصت عملك هذا لله بارك الله لك فيه وأثابك عليه وأكرمك بجميل عطاياه.
ابذل الخير في كل حين وفي كل انسان وفي كل فرصة ووقت.. لا تعلم، رب عمل تافه بنظرك يكون سبب توفيق الله لك في الدنيا ودخولك الجنة في الآخرة.
اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر وأرشدنا إلى كل عمل وقول يرضيك عنا وتقبل منا.

Y_Alotaibii@
[email protected]

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