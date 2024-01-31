الأثر الجميل!

(MENAFN
- Al-Anbaa) في بعض الأيام عندما كنت طالبا في المرحلة المتوسطة، وكانت المدرسة قريبة من البيت، كنت أحيانا أرجع مشيا على الأقدام..
ذات مرة وأنا راجع تحت حرارة الشمس الشديدة.
وأحمل على ظهري حقيبة مليئة بالكتب الثقيلة،
اوقفتني امرأة شابة عرضت علي المساعدة بتوصيلي.
اخبرتها بأن بيتي قريب واكاد أن أصل.. شكرتها وذهبت.
بعد سنوات طويلة هي ذهبت وربما تزوجت وأنجبت أطفالا وانشغلت في هذه الحياة.
وأعلم يقينا أنها فعلت هذا الفعل ونسيته ونسيتني معه.. ولكنني لم أنس ما فعلته.
وما زلت أدعو لها كلما تذكرتها.
تركت في قلبي أثرا جميلا.
الأثر الجميل لا ينسى وإن غاب صاحبه وإن مات.
يبقى الأثر وتبقى الأفعال الجميلة خالدة.
مهما صغر عمل الخير ولو كان بسيطا في نظرك.
لكن عند الله عظيم وكبير.
ولا ينسى من فعلت له الخير سيتذكرك بكل خير ومحبة وسيدعو لك.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق».
وقال صلى الله عليه وسلم: «لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس».
فكل عمل لو كان بسيطا بنظرك إن أخلصت عملك هذا لله بارك الله لك فيه وأثابك عليه وأكرمك بجميل عطاياه.
ابذل الخير في كل حين وفي كل انسان وفي كل فرصة ووقت.. لا تعلم، رب عمل تافه بنظرك يكون سبب توفيق الله لك في الدنيا ودخولك الجنة في الآخرة.
اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر وأرشدنا إلى كل عمل وقول يرضيك عنا وتقبل منا.
Y_Alotaibii@
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