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القرن ((الأنجلو - كويتي))

1/31/2024 11:30:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليس غريباً أن تعلن دولة الكويت والمملكة المتحدة عام «2024 عام الشراكة بين الكويت وبريطانيا»، وذلك لما مرت به العلاقات الثنائية من صداقة وانسجام بين الشعبين على مدى قرن وأكثر، من تعاون ديبلوماسي واقتصادي وثقافي على مختلف الأصعدة التنموية من توقيع اتفاقيات ومعاهدات وتبادل خبرات وثقافات.
كل ذلك تجسد لما وصلت إليه الكويت وبريطانيا من علاقات ثنائية متميزة. لقد وقفت المملكة المتحدة إلى جانب الكويت إبان الغزو العراقي الغاشم، وتكاتفت جهود الدولتين في مواجهة التحديات الإقليمية والدفاع عن القيم المشتركة للبلدين «جاء ذلك كله في بيان «الخارجية» الكويتية الذي أكدت فيه الكويت أن 125 عاما من التعاون بين البلدين أحق أن يتوج بإعلان الشراكة المستمرة هذا العام وما بعده بإذن الله.
وفي الحقيقة، قرأت بيان الخارجيتين الكويتية والبريطانية، ويبدو أن البلدين عازمتان على المضي في أوجه التعاون التجاري الاستثماري، ومتفائل جدا أن الصفقات وعائداتها الاستثمارية ستعود برؤوس أموال ضخمة وبخبرات وكفاءات غير مسبوقة في هذا الجانب، ولا ننسى دور مكتب الاستثمارات الكويتي في لندن في إنعاش الاقتصاد الكويتي والبريطاني.
إن حرص حكام الكويت على ازدهار العلاقات الثنائية مع بريطانيا الصديقة الدائمة والداعمة لدولتنا في جميع المجالات الحياتية وعلى الساحة السياسية الدولية، تبلورت مؤخرا في زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى المملكة المتحدة في أغسطس الماضي، حينما كان وليا للعهد، والتي جاءت بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني للاحتفال بالمناسبة، ودلالته الاعتزاز بالتاريخ والمصالح المشتركة، ولمكانة الكويت وحضورها لمناقشة الملفات السياسية الدولية الشائكة والمستحقة والتي من شأنها تعزيز المواقف وتوحيد الرؤى بين الكويت وبريطانيا وتفعيل الاتفاقيات المشتركة فيما يخص الجانب الأمني والعسكري.
ولعلي أرى أن إطلاق نظام تصريح السفر الإلكتروني ETA للمواطنين الكويتيين الشهر الجاري من شأنه تعزيز العلاقات بين الشعبين الصديقين من خلال تسهيل السفر إلى المملكة المتحدة.
نعم، إن للمملكة المتحدة دورا كبيرا في تعزيز سبل التعاون في جانب الأمن السيبراني، ولذلك كانت الاتفاقيات الموقعة مؤخرا مع الجانب البريطاني ضرورة في عالم المتغيرات.
إن الاستعانة بالخبرات البريطانية وتبادلها مع الكويت أمر ضروري لمواكبة تطور العالم الجديد، والكويت جزء مهم من هذا العالم الكبير المتغير.
ويأتي الإعلان تأكيدا على أن سياسة الكويت الخارجية في توطيد العلاقات مع الدول الصديقة أولاها «المملكة المتحدة» في العهد الجديد لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، يصب في مصلحة الشعبين وازدهار الأمتين الكويتية والبريطانية.
وبمرور 125 عاما على توقيع الكويت والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية اتفاقية (الأنجلو- الكويتية) في العام 1899، والتي رسمت العلاقات الثنائية النامية والناجحة بين البلدين، يأتي الإعلان متوجا للعلاقات الثنائية الممتدة، إنه القرن «الأنجلو- كويتي».

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