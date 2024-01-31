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الحفلات الغنائية والإرهاب

1/31/2024 11:30:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) للحركة الفنية في الكويت تاريخ طويل وممتد شهد على التطور الفني والثقافي، بل وانعكس على المجتمع ككل محليا وإقليميا، إذ إن تنوع الفن منذ القدم لامس ذائقة الجميع، ومن مختلف الفئات والأطياف، حتى أصبح اسم الفن مرتبطا بالكويت، ولا يمكن نسيان دور الكويت الرائد في إبراز فنانين وأسماء لامعة على الصعيدين الخليجي والعربي، فكانت الكويت هي الوجهة الرئيسية «للنجومية» -ولا تزال- بالرغم من كل العقبات والمنع ومرحلة التشدد والهيمنة -غير المبررة- التي مررنا بها.
فلا ننكر أيضا أننا مررنا بمرحلة تراجعنا فيها فنيا بسبب القصور والإهمال والخضوع للأصوات الرجعية الرنانة، بينما استغلت الدول الأخرى -الشقيقة والصديقة والقريبة والبعيدة- الفرص واستقطبت الجمهور العربي والخليجي من خلال مواسم ومهرجانات فنية متنوعة.
فبعد توقف طويل بسبب الحرب في غزة وبسبب فترة الحداد التي آلمتنا جميعا، استعادت الكويت بهجتها بعد توقف طويل للأمسيات الموسيقية والحفلات الغنائية والأنشطة الترفيهية من خلال عودة الأنشطة الموسيقية والمواسم الثقافية المختلفة في فبراير.
فشهر فبراير له طابع خاص وله مناسبات خاصة في قلب كل مواطن، إذ نستذكر فيه تاريخ استقلال دولة الكويت، وتحريرها من الغزو العراقي، وهو موسم الأنشطة الفنية والمهرجانات الغنائية والثقافية التي اعتدنا حضورها واستذكارها.
نحن في مرحلة جديدة وأمام تحديات مقبلة، ولا بد من التركيز على الجانب الترفيهي والسياحي والفني وهو امتداد لتاريخنا وثقافتنا، ولكن البعض وجدها فرصة لخلط الحابل بالنابل، فالمطالبات بوقف الأنشطة الموسيقية والغنائية لها أبعاد سيئة ودلالات أعمق من إلغاء فعالية موسيقية، والأصوات التي نسمعها في منصة «X» وغيرها ليست هي الأصوات الفعلية التي نسمعها في الواقع، بل إن ما يكتب شيء والواقع شيء آخر تماما، وتصعيد «الهاشتاغ» و«الترند» ليس إلا فقاعات مؤقتة تديرها مجموعات مجهولة المصدر والبعض يتفاعل معها وهم «مع الخيل يا شقراء».
فلابد من التصدي للإرهاب الفكري الذي يتسيد المشهد ويدير قطع الشطرنج، فالقرارات لا تؤخذ من منصات التواصل وتلغى من منصات التواصل ولا بصياح «البعض»، بل بعد دراسة الاحتياج لها بكل عقلانية وحيادية، وسنجد أن الفقاعات ستتلاشى.
نتمـــنى أن تكــون الحكومة واعية ومدركـــة لهذا النوع من المطالبــات والحملات، وأن تكون قادرة على تحقـــيق الأهــــداف والرؤى والتطلعات المقبلة، لأن المرحلة الحالية تحمل عنوان «يا أكون أو لا أكون».
بالقلم الأحـمـر: الإرهــاب الفـــكري لا يرهبنا، للناس حريتها في الاختيار والتعبير.

AljaziAlsenafi@

MENAFN31012024000130011022ID1107794613

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