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الفصل الدراسي الثاني

1/31/2024 11:30:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ساعات قليلة وأيام معدودة وتفتح أبواب مدارسنا ومعاهدنا وجامعتنا لأبنائنا الطلبة لاستكمال عامهم الدراسي 2023-2024 من خلال تحصيلهم العلمي للفصل الدراسي الثاني، والسؤال: ماذا أعد التعليم لهم؟ وماذا أعد أبناؤنا الطلبة لفصلهم الدراسي الثاني لاستكمال عامهم الدراسي 2023-2024؟
هي ليست بنظرة تشاؤمية، بل هو الواقع في الأغلب! فإذا قمنا بتسليط الضوء على أبنائنا الطلبة، نجد أن أغلبيتهم لم يقوموا بأي شيء لتجهيز أنفسهم لاستقبال فصلهم الدراسي الثاني! سطورنا هنا لا تخص فئة محددة، بل كلماتنا تشمل جميع الفئات العمرية التعليمية! فعلى سبيل المثال لا الحصر، كم من الطلبة قاموا بالاطلاع على موادهم الجديدة؟ بل كم من أبنائنا الطلبة قاموا بالاستفسار أو السؤال على موادهم الجديدة التي ستعطى لهم في الفصل الدراسي الثاني؟ وغيرها من علامات الاستفهام التي تنصب في كيفية تجهيز الطالب نفسيا وذهنيا للمواد التي ستمنح له أو ما سيقوم باختيارها لاستكمال فصله الدراسي الثاني لينتهي من عام الدراسي 2023-2024.
والسؤال هنا لاستكمال الشق الآخر من عملية التعليم: بماذا استعدت الإدارات والهيئات التدريسية بشتى المراحل الدراسية؟! فنجد ومن دون نظرة تشاؤمية.. لا شيء! فعلى سبيل المثال لا الحصر: إذا أخذنا الجامعة كمثال نجد في كل عام وفي كل فصل دراسي يحدث تخبط في المواد المطروحة لاختيار الطالب منها لاستكمال جدوله الدراسي، وبالفعل يقوم بالاختيار وإذا به يجد أن الشُعب مقفلة، فيقوم بسحب المواد المقفلة ويقوم بالبحث في شعب أخرى لاستكمال وحداته الدراسية، ولكن للأسف لا يجد!
مسك الختام: حان الوقت لا للدراسة، بل لوضع إستراتيجية وخطة تعليمية مثبتة لجميع المراحل التعليمية، بل حان الوقت لإعطاء ومنح الطالب كيفية القيام بتجهيز ذاته سواء على الصعيد الفكري أو النفسي لاستقبال عامه الدراسي بفصليها الأول والثاني.

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