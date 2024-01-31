ربي يحفظچ يا الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) حفــظ الله الكويت ومـن عليها مـن الـخـلـية الإرهابية التي تم ضبطــها قبل استهدافها دورا للعبادة، ولكن الله سلم ولله الحمد والشكر.
إبان الغزو العراقي الغاشم على الكويت، تجلت الوحدة الوطنية في أروع صورها، وبدا المجتمع الكويتي متماسكا بكل طوائفه ملتفاً حول قيادته الشرعية رافضا الغزو والغزاة، ولم يستطع الجيش المعتدي أن ينفذوا إلى هذا الشعب أو يجدوا متعاونا واحدا معهم وتحرك الجميع لمواجهة الغزاة وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والفداء، مقدمين الكويت على كل شيء. لم يكن هذا السلوك غريبا على الكويتيين، فهم على امتداد تاريخهم لم يعرفوا الفرقة والانقسام ولم يعرفوا ولاء إلا للكويت ولأسرة الصباح. والذي نعرفه أن الدين لله سبحانه والكويت للجميع، فالكويت تسعنا جميعا، كتابنا واحد هو القرآن الكريم ونبينا واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء يريدون إثارة الفتن وعدم الاستقرار للكويت.
لكن بعد الله سبحانه يقظة وزارة الداخلية وسهرها على أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين فوتت الفرصة على المتربصين للبلاد، ولا بد من أخذ الحيطة والحذر من الرسائل الخارجية المشبوهة لإيصالها إلى الكويت لإزعاجها بسبب جميع مواقفها الإقليمية. فالكويت منذ القدم، ولله الحمد، لا توجد بها هذه الثغرة الطائفية، فالولاء للكويت فقط. وأقول لمن ينشر الشائعات ويحاول بث الفرقة، إن الكويت ستظل بإذن الله عصية على الشقاق والفتنة الطائفية، ولتكن أقلامنا حرابا تدافع عن الكويت من هذا الفكر المريض الوافد إلينا الذي يقسم المجتمع المسلم إلى أحزاب، فلنأخذ ما يجمعنا ونترك ما يفرقنا، الكويت أبقى منا جميعا ونبذل الغالي والنفيس للكويت، فالكويت باقية ونحن زائلون.
قال تعالى (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
قال الشاعر:
الدين لله، من شاء الإله هدى
لكل نفس هوى في الدين داعيها
ما كان مختلف الأديان داعية
إلى اختلاف البرايا، أو تعاديها
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها ومن عليها من المخلصين من كل مكروه، اللهم آمين.
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