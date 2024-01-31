Thursday, 01 February 2024 09:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ربي يحفظچ يا الكويت

1/31/2024 11:30:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حفــظ الله الكويت ومـن عليها مـن الـخـلـية الإرهابية التي تم ضبطــها قبل استهدافها دورا للعبادة، ولكن الله سلم ولله الحمد والشكر.
إبان الغزو العراقي الغاشم على الكويت، تجلت الوحدة الوطنية في أروع صورها، وبدا المجتمع الكويتي متماسكا بكل طوائفه ملتفاً حول قيادته الشرعية رافضا الغزو والغزاة، ولم يستطع الجيش المعتدي أن ينفذوا إلى هذا الشعب أو يجدوا متعاونا واحدا معهم وتحرك الجميع لمواجهة الغزاة وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والفداء، مقدمين الكويت على كل شيء. لم يكن هذا السلوك غريبا على الكويتيين، فهم على امتداد تاريخهم لم يعرفوا الفرقة والانقسام ولم يعرفوا ولاء إلا للكويت ولأسرة الصباح. والذي نعرفه أن الدين لله سبحانه والكويت للجميع، فالكويت تسعنا جميعا، كتابنا واحد هو القرآن الكريم ونبينا واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء يريدون إثارة الفتن وعدم الاستقرار للكويت.
لكن بعد الله سبحانه يقظة وزارة الداخلية وسهرها على أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين فوتت الفرصة على المتربصين للبلاد، ولا بد من أخذ الحيطة والحذر من الرسائل الخارجية المشبوهة لإيصالها إلى الكويت لإزعاجها بسبب جميع مواقفها الإقليمية. فالكويت منذ القدم، ولله الحمد، لا توجد بها هذه الثغرة الطائفية، فالولاء للكويت فقط. وأقول لمن ينشر الشائعات ويحاول بث الفرقة، إن الكويت ستظل بإذن الله عصية على الشقاق والفتنة الطائفية، ولتكن أقلامنا حرابا تدافع عن الكويت من هذا الفكر المريض الوافد إلينا الذي يقسم المجتمع المسلم إلى أحزاب، فلنأخذ ما يجمعنا ونترك ما يفرقنا، الكويت أبقى منا جميعا ونبذل الغالي والنفيس للكويت، فالكويت باقية ونحن زائلون.
قال تعالى (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
قال الشاعر:
الدين لله، من شاء الإله هدى
لكل نفس هوى في الدين داعيها
ما كان مختلف الأديان داعية
إلى اختلاف البرايا، أو تعاديها
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها ومن عليها من المخلصين من كل مكروه، اللهم آمين.

[email protected]

MENAFN31012024000130011022ID1107794611

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث