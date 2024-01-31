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لماذا اختار ((داعش)) الكويت؟

1/31/2024 11:30:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليس لـ «داعــش» أي هدف في اختياره دولة الكويت هدفا لمخططه الأخير الذي كشفه رجال الأمن، إلا تنفيذ مخططات الصهيونية العالمية التي تهدف إلى إثارة الفتنة بين مكونات الشعب الكويتي وإشاعة الفوضى والبلبلة والنيل من أمنها واستقرارها، فالكويت بلد آمن وليس فيه محلات لبيع الخمور ولا بارات ولا مراقص ولا صالات للقمار، بينما هناك دول يسمح فيها بكل أنواع الفجور، وهو ما يثبت أن اختيار «داعش» الكويت كان هدفه الوحيد هو إثارة الفتنة، حيث كان مخططهم تفجير مساجد وتفجير المولات التجارية الكبيرة التي تزدحم بالمواطنين.
إن «داعش» هدفه الفتنة وقتل الناس الأبرياء، إنها مخططات صهيونية فهي تفعل وتنفذ هذه العمليات الإرهابية في دولة أكثر أمانا ومحافظة على القيم وأهلها متمسكون بالتعاليم الإسلامية. من الصعب أن يعتقد المرء أن «داعش» منظمة إسلامية بينما هي تمارس كل أنواع الإرهاب في الدول الإسلامية والأكثر التزاما بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
ولا بد هنا من الإشادة برجال الأمن الذين تمكنوا من إلقاء القبض على عناصر هذه الخلية الخبيثة. ونأمل أن توفق النيابة العامة من خلال تحقيقاتها في كشف مزيد من المعلومات عمن دفع بهذه الشرذمة المجرمة إلى الكويت التي تحتضن العديد من شعوب العالم وغالبيتهم من المســلمين، ففــي الكويت مساجد لكل الطوائف، وليست هناك قيود على بناء المساجد، وها هي الكويت تواصل دعمها المستمر للإخوة الفلسطينيين في غزة الذين يواجهون حرب إبادة على يد القوات الصهيونية.
وانطلاقا مما ورد في الخطاب السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وتأكيده على رعاية مصالح البلاد والعباد والحفاظ على الوحدة الوطنية، فإن رجال الأمن كـــرسوا كل الوقت والتفاني من أجل الحفاظ على أمن الوطن وتجسيدا لتلك المبادئ التي احتوت خطاب الأمير، فقد هب الشعب الكويتي في تلاحم وطني ليس له ولاء إلا للكويت يعتز بانتمائه للكويت بلد الجميع.. إن لهذه الوقفة الشعبية أكبر الأثر في التصدي لكل المؤامرات التي تريد النيل من أمن واستقرار الكويت.
ولا بد هنا من أن نحيي قادة ورجال الأمن، وعلى رأسهم الشيخ فهد اليوسف نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، ونردد جميعا شعار جابر الخير «كلنا للكويت والكويت لنا».
من أقوال صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد:
«الحكمة تقتضي التمسك بالوحدة ومراجعة واقعنا أمنيا واقتصاديا ومعيشيا.. ونؤكد أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة في إطار الدستور والقانون».
والله الموفق.

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